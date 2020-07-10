Куда могут перейти Ninja и Shroud после закрытия Mixer

Стрим-платформа Mixer от Microsoft не смогла составить конкуренцию YouTube и Twitch. Не помогли ей и эксклюзивные контракты с самыми известными стримерами. 22 июля Mixer навсегда закроет двери для своих стримеров, сделав их свободными агентами.

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Для многих партнёров и стримеров новость о закрытии площадки стала сокрушительным ударом, но для топовых контентмейкеров типа Тайлера Ninja Блевинса и Майкла Shroud Гржесика она принесла огромные дивиденды. Оба стримера в прошлом году покинули Twitch и подписали контракты с Mixer. По причине закрытия платформы они, как сообщают различные источники, получили компенсацию — 30 и 10 миллионов долларов соответственно. Им предложили перейти на Facebook, но они отказались. Теперь, когда никто и ничто их не держит, они вольны вести переговоры с кем угодно и когда угодно. Где могут оказаться два популярных стримера?

Стримеры не хотят переходить с Mixer на Facebook Gaming

Фото: Тайлер Ninja Блевинс

С тех пор как стало известно о закрытии Mixer поклонники стримеров развернули масштабные рассуждения о том, где окажутся их кумиры. По мнению большинства, Shroud вернётся на Twitch, а Ninja отправится в обратном направлении — на YouTube. Поклонники последнего уверены, что после скандала, произошедшего между Twitch и стримером, он больше не вернётся туда, где начал свой стримерский путь. Конфликт произошёл из-за того, что на покинутом им канале появилась рекомендация стрима с порно. А ещё на его канале начали рекламировать других стримеров.



С одной стороны, это был довольно логичный шаг для Twitch. У них была неактивная страница с кучей трафика, которая не приносила им ничего, и с этим нужно было что-то делать. Платформа решила протестировать новую систему рекомендаций на канале Ninja. Естественно, самому стримеру вся эта ситуация не понравилась. Сайт извинился за инцидент и заблокировал канал до выяснения обстоятельств — никто из администрации ресурса не ожидал появления в рекомендации канала порно. Ninja поступил умно: он не стал раздувать из этого большой скандал, лишь выразил недовольство и на этом история была закрыта. Но осадочек наверняка остался.

Фото: Майкл Shroud Гржесик

Долгое время не было никаких намёков, подсказок и даже слухов, связанных с будущим Shroud или Ninja. Первым молчание прервал Тайлер: 7 июля Ninja провёл первый пробный стрим на YouTube. Тестовому стриму предшествовал загадочный твит от Тайлера, который вызвал бурную реакцию в сообществе. Когда Ninja запустил трансляцию по Fortnite на YouTube, то на неё в какой-то момент зашло более 160 000 человек — великолепные цифры для первой трансляции.

Ninja провёл первый стрим в YouTube, за которым в пике наблюдало 160 тыс. человек

Игровые сайты и фанаты стримера поспешили заявить, что Ninja перешёл на YouTube, но это были преждевременные выводы. Подлила масла в огонь жена стримера, когда написала следующий твит: «Вы были терпеливы, но эта неделя будет весёлой». Известный журналист Род Бреслау утверждает, что стример в настоящее время ведёт переговоры с несколькими платформами, включая YouTube, но ещё не заключил эксклюзивный контракт ни с одной из них. Тестовый стрим на YouTube был инициативой стримера, а не площадки. При этом не исключается вариант, при котором он может вернуться на Twitch, даже несмотря на всё, что было между сторонами раньше.

На рынке сейчас есть три больших игрока — это Twitch, YouTube и Facebook. Каждая из этих платформ хотела бы заполучить одного из двух стримеров. Но так как Ninja и Shroud уже отказали Facebook, то остаётся только Twitch и YouTube, а также маловероятный вариант с созданием собственной стрим-платформы. Если Ninja сделает выбор в пользу YouTube, то повысит популярность стриминга на платформе. С «красными» недавно переподписал контракт Феликс PewDiePie Чельберг. YouTube не хватает в разделе живых трансляций звезды подобного калибра.

Фото: Феликс PewDiePie Чельберг

Но что если ни YouTube, ни Twitch не согласятся на условия Ninja и Shroud. Во времена бушующей эпидемии лидеры в сегменте трансляций дали чётко понять, что не собираются заваливать стримеров деньгами, как раньше. Это не значит, что эра многомиллионных контрактов закончилась. Просто сейчас не лучшее время для таких контрактов. Тогда Ninja и Shroud смогут стримить на нескольких платформах без привязки к контрактным обязательствам.

Но если Shroud примет решение вернуться на Twitch, а Ninja согласится на предложенные YouTube условия, то обе стороны останутся в выигрыше. За время пребывания на платформе Microsoft они потеряли много зрителей, но выросли в деньгах. Возвращение на YouTube и Twitch — это возможность вернуть аудиторию, которая не захотела переходить вместе с ними на Mixer.