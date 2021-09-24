Наши первые впечатления от FIFA 22 и клон RDR 2, сделанный за неделю | Чемп.NEWS
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А также 20 главных вопросов к Steam Deck и небольшой апдейт PS5. Всё это – в новом выпуске новостей.
Сентябрь продолжает радовать приятными (и не очень) новостями о видеоиграх. Сегодня рассказываем о главных преимуществах Steam Deck, нового портативного ПК от Valve. Показываем два отличных мода для Resident Evil и Mafia: Definitive Edition, которые сильно меняют восприятие оригинальных игр. И делимся своими первыми впечатлениями от футбольного симулятора FIFA 22 и подсказываем как поиграть в новинку раньше остальных и подешевле.
Девятый новостной выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, не забудьте включить звук
Главное из девятого выпуска «Чемп.News»
- Успех российской игры Potion Craft: Alchemist Simulator в Steam.
- Клон Red Dead Redemption 2 за неделю. Да, так можно было!
- Ремейк первой Mafia в VR-режиме.
- Оригинальная Resident Evil с модом от первого лица.
- И много другое.
Наш текст с первыми впечатлениями от FIFA 22 и список 20 ответов от Valve про Steam Deck. Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.
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