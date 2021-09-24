Наши первые впечатления от FIFA 22 и клон RDR 2, сделанный за неделю | Чемп.NEWS

А также 20 главных вопросов к Steam Deck и небольшой апдейт PS5. Всё это – в новом выпуске новостей.

Сентябрь продолжает радовать приятными (и не очень) новостями о видеоиграх. Сегодня рассказываем о главных преимуществах Steam Deck, нового портативного ПК от Valve. Показываем два отличных мода для Resident Evil и Mafia: Definitive Edition, которые сильно меняют восприятие оригинальных игр. И делимся своими первыми впечатлениями от футбольного симулятора FIFA 22 и подсказываем как поиграть в новинку раньше остальных и подешевле.

Девятый новостной выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, не забудьте включить звук

Главное из девятого выпуска «Чемп.News»

Успех российской игры Potion Craft: Alchemist Simulator в Steam.

Клон Red Dead Redemption 2 за неделю. Да, так можно было!

Ремейк первой Mafia в VR-режиме.

Оригинальная Resident Evil с модом от первого лица.

И много другое.

Наш текст с первыми впечатлениями от FIFA 22 и список 20 ответов от Valve про Steam Deck. Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.