Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Статьи

Впечатления от FIFA 22, клон Red Dead Redemption 2, 20 вопросов о Steam Deck, новости про PS5 и Potion Craft

Наши первые впечатления от FIFA 22 и клон RDR 2, сделанный за неделю | Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Впечатления от FIFA 22
Комментарии
А также 20 главных вопросов к Steam Deck и небольшой апдейт PS5. Всё это – в новом выпуске новостей.

Сентябрь продолжает радовать приятными (и не очень) новостями о видеоиграх. Сегодня рассказываем о главных преимуществах Steam Deck, нового портативного ПК от Valve. Показываем два отличных мода для Resident Evil и Mafia: Definitive Edition, которые сильно меняют восприятие оригинальных игр. И делимся своими первыми впечатлениями от футбольного симулятора FIFA 22 и подсказываем как поиграть в новинку раньше остальных и подешевле.

Девятый новостной выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, не забудьте включить звук

Главное из девятого выпуска «Чемп.News»

  • Успех российской игры Potion Craft: Alchemist Simulator в Steam.
  • Клон Red Dead Redemption 2 за неделю. Да, так можно было!
  • Ремейк первой Mafia в VR-режиме.
  • Оригинальная Resident Evil с модом от первого лица.
  • И много другое.

Наш текст с первыми впечатлениями от FIFA 22 и список 20 ответов от Valve про Steam Deck. Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021