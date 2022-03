Лучшие замены новым играм, которые пока не выйдут в России

Сейчас многие компании отменяют релизы своих новинок и переносят даты выхода игр. Поскольку играть всё же хочется, нужно искать альтернативы! Мы собрали список из всех запрещённых или недоступных на текущий момент тайтлов, а также подобрали аналоги.

Gran Turismo 7

Статус: выход для России отложен на неопределённый срок.

Фанатам автосимуляторов сложно найти замену, поскольку у каждой серии есть свои уникальные особенности. Однако с Gran Turismo 7 особый случай — она сама включает в себя три совсем разные Gran Turismo. Найти прямой аналог попросту невозможно. Поэтому вот несколько вариантов:

Gran Turismo Sport (PS4) — игра со ставкой на сетевые соревнования, однако тут есть неплохой одиночный режим, хоть и достаточно непродолжительный. Зато купить GTS за вменяемые деньги очень просто;

Forza Motorsport 7 (ПК, Xbox) — главный конкурент Gran Turismo значительно отличается. Она более «голливудская», что ли. Тут чуть больше лоска с визуальной точки зрения, но деталям уделяют меньше внимания.

Assetto Corsa Competizione (ПК, PS4, PS5, Xbox) — самый хардкорный автосимулятор среди мейнстрима. Неудобные меню, море настроек и куда более реалистичная физика.

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok

Статус: Ubisoft остановила продажи всей своей продукции.

События «Зари Рагнарёка» разворачиваются в Свартальфахейме — мире двергов из скандинавских мифов. То есть да, тут всё посвящено мистической части вселенной Assassin's Creed. Найти замену такому сложно, но даже в самой Assassin's Creed найдутся «импортозаменители»:

«Судьба Атлантиды» для Assassin's Creed Odyssey — тут игроки отправляются в Атлантиду, где им предстоит увидеть несколько мистических миров и не менее мифических существ.

«Тирания короля Вашингтона» для Assassin's Creed 3 — в этом DLC игроков ждёт альтернативная история, где главный герой получает необычные способности имени животных (орлиные полёты, медвежью силу, волчью маскировку) и должен свергнуть озверевшего от власти Джорджа Вашингтона.

Но глобально это далеко не всё. Поскольку Assassin's Creed Valhalla во многом ориентируется в своём дизайне на другие современные игры, аналогов ей подобрать можно много — и самурайская Ghost of Tsushima, и Middle-earth: Shadow of War с необычной системой «Немезида», где враги запоминают ваши действия и подстраиваются под них. Поэтому тут подойдут чуть ли не любые игры в открытом мире с «дизайном Ubisoft».

GTA 5 для новых консолей

Статус: Rockstar прекратила все продажи, но предзаказы GTA 5 на PS5 собирают.

С Grand Theft Auto 5 случилась странность: Rockstar должна была снять всю свою продукцию с продаж, но в некоторых магазинах она всё ещё осталась — а на PS5 даже стартовали предзаказы GTA 5 (и цена всего 719 рублей).

Замещать GTA можно либо покупкой игры на прошлые консоли и ПК (в Epic Games Store эту версию вообще бесплатно раздавали), либо немногочисленными конкурентами — в первую очередь речь о Saints Row. На современных платформах недавно вышел ремастер Saints Row: The Third, очень советуем.

Если кратко, это «комедийная ГТА». И вся игра строится на комедии — от сюжета до некоторых видов активностей в открытом мире и даже оружия. И сам ремастер получился удивительно толковым, разработчики очень многое переделали, хотя часть старого шарма потерялась при переходе к более реалистичному визуальному стилю.

Ещё, кстати, есть Saints Row 4 — но она ещё более безбашенная. Действие разворачивается в матрице, а главный герой постепенно обучается суперспособностям — от сверхбега до полётов.

А вот любителям сетевой GTA Online вообще не стоит переживать: на PS5 мультиплеер раздают бесплатно, хотя для самой игры потребуется PS Plus. Даже если в России некстген-версию не выпустят, владельцы PS5 спокойно смогут загрузить экшен в другом регионе. Наш гайд вам в помощь.

Ghostwire: Tokyo

Статус: Bethesda остановила продажи своих игр и начала возвращать деньги за предзаказы Ghostwire.

Ghostwire: Tokyo — экшен от первого лица в опустошённом Токио. Вместо миллионов жителей тут теперь тысячи самых разных призраков. До сих пор не совсем понятно, что из себя представляет финальная версия игры, но геймплейно она больше всего напоминает Dark Messiah of Might and Magic.

Это уже старенький экшен от Arkane, которая прославилась на весь мир после дилогии Dishonored, перезапуска Prey и недавней Deathloop. Однако Dark Messiah делала куда большую ставку на экшен с применением магии. К примеру, можно заморозить пол, на котором противники позже поскользнутся при беге. Боевая система удивительным образом предлагает использовать окружение для получения преимущества. Это уже не говоря о том, насколько тут увлекательно просто сражаться на мечах.

К сожалению, правда, игру уже нигде не купить — в Steam для России её закрыли. Поэтому вот ещё несколько вариантов замены Ghostwire.

Художественная. Ghostwire визуально напоминает The Evil Within — и неудивительно, ведь изначально она создавалась как третья TEW. И это комплимент. С чем-чем, а с визуальной точки зрения обе The Evil Within умеют удивлять.

— и неудивительно, ведь изначально она создавалась как третья TEW. И это комплимент. С чем-чем, а с визуальной точки зрения обе The Evil Within умеют удивлять. По структуре открытого мира. Судя по показанным видео, песочница Ghostwire во многом полагается на «дизайн Ubisoft». Поэтому тут на замену можно брать любую современную игру в открытом мире.

Kirby and the Forgotten Land

Статус: релиз в России отложен на неопределённый срок.

А вот тут найти замену особенно сложно, но мы пойдём немного хитрым путём. Каждая игра Nintendo даже в рамках одной серии сильно отличается — поэтому советуем взять любую из ранее вышедших.

Платформеры про Марио — Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World, Super Mario 3D All-Stars.

Замечательные приключенческие головоломки Captain Toad: Treasure Tracker или ремейк The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Песочница The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Приключение The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Абсолютно точно не прогадаете, если возьмёте что-то из золотой коллекции Nintendo. Если пробовали одно, попробуйте другое. А вот за Kirby and the Forgotten Land особенно обидно — это первая трёхмерная игра серии, да ещё и в чём-то вроде открытого мира (хотя по демке такого ощущения не создаётся). Сам Кирби уникален тем, что он может съесть что-то и получить новые способности. В The Forgotten Land он и машины поглощает, и автоматы с напитками.

Tiny Tina's Wonderlands

Статус: 2K Games прекратила продажи своей продукции.

А вот с новинкой Gearbox всё куда проще: лутер-шутер могут заменить либо Borderlands (их целых четыре), либо Destiny 2. Скорее всего, ожидавшие Tiny Tina's Wonderlands уже вдоль и поперёк прошли все четыре предыдущие игры, поэтому советуем обратить внимание на именно на шутер Bungie.

Тем более для него вышло замечательное дополнение The Witch Queen (мы в процессе подготовки обзора), поэтому лучшей возможности наконец-то попробовать Destiny 2 нет — да и игра бесплатная и до сих пор без проблем доступна в России.

А теперь немного про игры, релиз которых всё ещё ожидается. Их издатели до сих пор не объявили о прекращении продаж в России и вроде как готовятся к премьерам.

WWE 2K22 — виртуальный рестлинг WWE, несмотря на остановку продаж со стороны Take-Two, вроде как должен поступить в продажу уже завтра. Даже в розничных магазинах.

Weird West — нетривиальный иммёрсив-сим в сеттинге Странного Запада (это фэнтезийный Дикий Запад) от создателя Dark Messiah и Prey (2016) Рафаэля Калантонио. Издатель Devolver Digital продолжает продажу игр в России. Релиз ожидается 31 марта.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — сама амбициозная LEGO-игра в истории, которая объединит в себе события девяти фильмов и параллельно полностью переизобретёт собственный жанр. Релиз ожидается 5 апреля.