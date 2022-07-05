Скандал с Бумычем приобрёл неожиданное развитие. Удивительные подробности

Раньше симпатии окружающих были в основном на стороне киберспортсмена. После недавнего интервью количество сочувствующих ему поубавится.

Казалось, что всё самое интересное в скандальном разводе Кирилла «Boombl4» Михайлова и Анжелики «Liqueen» Михайловой было сказано уже месяц назад. Экс-капитан NAVI и его уже бывшая возлюбленная не стеснялись в выражениях в разговорах друг о друге. Конфронтация продолжалась несколько дней, после чего всё затихло. Вроде как начался закулисный процесс разбирательства, но «перемирие» продлилось недолго.

Бумыч решил оживить шумиху: на днях киберспортсмен дал интервью блогеру Евгению Райзу, в котором рассказал много удивительной и неизвестной ранее информации. Кирилл мог отказаться от интервью или же затрагивать тему отношений с Ликой вскользь и использовать обтекаемые формулировки.

Михайлов решил поговорить «начистоту» без какой-либо дипломатии. Пошло ли ему это на пользу? Скорее, нет. Раньше симпатии окружающих были преимущественно на стороне Кирилла, которого даже сравнивали с голливудским актёром Джонни Деппом, выигравшим дело у бывшей жены Эмбер Хёрд. После недавних комментариев количество сторонников могло поубавиться. Что такого интересного наговорил Михайлов?

Анжелика и Кирилл Фото: соцсети Анжелики Михайловой

Для начала Бумыч рассказал о знакомстве с Ликой.

Познакомился я с ней на вызове. В марте 2021 года, после того как мы выиграли IEM Katowice. Я расстался тогда со своей первой девушкой, потому что она не поздравила меня с победой.



Приехал тогда, хотел отдохнуть. Бывал и до этого на таком отдыхе. Мне она показалась очень открытым человеком, привязанность появилась. Понравилась как человек.

Буквально сразу же киберспортсмен дал два веских повода усомниться в своих нравственных качествах. «Знакомство на вызове» и расставание с первой девушкой из-за того, что та не поздравила его с победой. Далее Бумыч назвал причины исключения из NAVI. В частности, прояснил, что именно подразумевала формулировка «репутационные риски», из-за которой с ним решили расстаться.

Меня исключили из-за репутационных рисков — фотографий из соцсетей Лики (откровенного и провокационного характера. – Прим. «Чемпионата»).



После того как меня кикнули из команды, она продолжила вести себя счастливо, как будто всё хорошо. Для меня это такой удар, то, чем я занимался всю свою жизнь. Свою карьеру потерял просто из-за неё. Команду, в которой я находился.

Кирилл Фото: соцсети Кирилла Михайлова

Вдобавок Кирилл рассказал, сколько денег потратил на содержание Лики и её семьи, заявил о посещении полицейского участка после обвинений девушки, прокомментировал слова о применении запрещённых веществ и посетовал на то, что его бывшая возлюбленная даже не понимает, что его выгнали из NAVI из-за неё.

Про траты на Лику

«В браке нажитого имущества у нас не было. На её содержание и её семьи было потрачено 28 млн рублей. Мне больно это слышать. Я не знаю, на что это всё. Знаю, что она любит ходить на депиляцию, эпиляцию и к косметологу. Знаю, что помог закрыть ей ипотеку. Тратились эти деньги на жизненные нужды, она помогала родителям, на ребёнка тратила.

Анжелика Фото: соцсети Анжелики Михайловой

У неё был временный имплант, она готовится делать виниры себе. Надеюсь, ей хватит денег. Она написала заявление в полицию о домашнем насилии. Я ходил, давал объяснения. Но забавно на всё это смотреть, потому что она делает кружочки в «Телеграме» со мной, что она без зубов, такая радостная, машет селёдкой. Выглядит это глупо всё».

Про запрещённые вещества

«Сразу после того, как всплыло то видео, я сделал тест в Invitro. Я негативно отношусь к наркотическим веществам. Да, этот опыт, к сожалению, был. Был он в отпуске, перед тем, как мы полетели в Мексику. Мне не понравилось, и я не поддерживаю это».

Своими словами Михайлов сам себе нанёс ещё один репутационный удар. Его комментарий также показывает его высокий уровень безрассудства.

Кирилл Фото: соцсети Кирилла Михайлова

Уход из NAVI

«Кик из NAVI? Это и были мои самые сложные дни. С фотографией с флагом было так: мы сидели на балконе вместе, она показывала, что сделала фотографию с флагом.

Я говорю: «Не вздумай, пожалуйста, выкладывать эту фотографию».

Она говорит: «А почему?»

Я говорю: «Ты знаешь почему, это может сказаться на моей карьере, на мне, ты можешь мне принести проблемы».

Прошло две недели, эта фотография уплывает в её соцсеть. Я ей говорю «зачем?», на это нет никакого ответа, только извини-извини и слёзы.

Мне позвонил Лёша Хаос. Сказал, что я не являюсь частью команды. Безэмоционально это воспринял. Потом пошёл к Лике, она спала в этот момент. Я сказал ей, что меня кикнули. Не стал ей говорить, что это из-за её постов, она это не понимает. Я позвонил потом родителям, маме рассказал, она меня подбодрила, поддержала».

Кирилл Фото: соцсети Кирилла Михайлова

Реакции Лики на интервью

Девушка выпустила развёрнутый комментарий, явно оставшись недовольной словами бывшего возлюбленного.

Кирилл, ты сам всё сделал, чтобы не играть в лучшей команде мира. Это очевидно. Кто будет держать наркозависимого капитаном. И это было известно до слива.



Почему меня не позвали на интервью? Два дружка будут сидеть и обливать меня грязью. Разве человек с традиционной ориентацией назовёт девушку селёдкой. Ты уже давно по ту сторону баррикад — в голубой армии.

Лику обидело, что интервью получилось настолько однобоким, а никто не оказался заинтересован показать ситуацию с разных сторон.

Я хочу присутствовать на интервью, чтобы давать свои аргументы и контраргументы. А то получается нечестно. Также в интервью он будет считать бабки, сколько мы потратили на запрещённые вещества, гулянки, дорогую аренду, шмотки и косметологов.



Кирилл, я ещё столько грязного белья могу про тебя вылить, но не хочу. Давай лучше остановимся. Если мне не понравится интервью и ты будешь нагло врать, то тебе конец.

Анжелика Фото: соцсети Анжелики Михайловой

Девушка также прокомментировала ситуацию с деньгами, отметив, что просила только 5 млн рублей в качестве подушки безопасности — а за время брака Бумыч заработал свыше 100 млн рублей. Сюда входят зарплата, призовые и выручка от стикеров.

Моё состояние было ужасным, я пила 12 таблеток и не могла находиться среди людей, не могла работать. Ты это видел прекрасно. И я считаю, что заслужила эту подушку безопасности. Но ты даже этого не смог до конца сделать.

Лике было «противно после интервью».

И я его любила. Какой же он мерзкий обманщик. Видео, где он употребляет, снято этой весной. Скрин с датой скину. Употребляет он регулярно. Я схожу на видеоинтервью и расскажу вам всё, как на самом деле было.



Поматросил и бросил меня, грязью облил. Девочки, будьте аккуратнее. С вами могут поступить так же! Всегда думайте своей головой! Мы, девочки, всегда находимся в большем риске, не отключайте голову.

Кирилл и Анжелика Фото: соцсети Анжелики Михайловой

Киберсообщество тоже не осталось в стороне от резонансного интервью:

Капитан Team Spirit Леонид «Chopper» Вишняков считает, что «копаться в грязном белье в ситуации Бумыча и Лики – это кринж ».

». Бывший тренер NAVI Михаил «Kane» Благин убеждён, что сейчас вероятность возвращения Кирилла в команду стремится к нулю .

. Комментатор Арсений «Ceh9» Триноженко полагает, что у Михайлова большой комплекс внутри и ему нужно заняться собой в течение следующих двух-трёх месяцев.

Со всеми изложенными мнениями трудно не согласиться. Михайлову нужно поскорее избавляться от негативного шлейфа в связи со скандальным разводом. В интервью Райсу он разворошил осиное гнездо и частично снизил степень сопереживания к себе.

К сожалению, это ещё не конец разборок Бумыча и Лики. Девушка уже анонсировала, что даст интервью в ближайшее время и изложит свою версию событий. Михайлову определённо придётся какое-то время терпеть отрицательную ауру вокруг своего имени. Кириллу остаётся только надеяться на то, что Лика наговорит такого, что дискредитирует её саму ещё больше. А это вполне вероятный сценарий развития событий.