Важный патч, аниме или новая игра? Чем удивят фанатов Dota 2 на финале The International

Чемпионат мира The International по Dota 2 давно вышел за рамки обычного киберспортивного турнира — и многомилионный призовой фонд является лишь одной из причин. Для геймеров ивент быстро превратился в праздник «Доты» с косплеем, конкурсами, тематическими сувенирами и внутриигровыми активностями.

Ажиотажа турниру добавляет и то, что «Инт» стал для разработчиков из Valve площадкой для громких анонсов и ярких ивентов. Обычно тихая команда Гейба привыкла удивлять зрителей The International, рассказывая о своих планах на будущее, причём это не всегда касается только Dota 2.

Помимо ежегодных трейлеров героев и внутриигровых режимов, можно вспомнить представление карточной игры Artifact, киберспортивные матчи искусственного интеллекта с настоящими игроками, аниме «Кровь дракона»… На юбилейном TI могли вывалить все подробности о Steam Deck — но, судя по всему, помешала пандемия.

Текущий The International многих разочаровал, но у Valve ещё есть шанс исправиться. Последние два дня пройдут на заполненном Сингапурском крытом стадионе в совершенно другой атмосфере (просто попробуйте забыть о зале на 500 человек без кабинок, ладно?). И, кажется, у авторов Dota 2 есть несколько классных карт в рукаве.

Глава Valve Гейб Ньюэлл на The International 2019 Фото: Flickr

Детали нового события

В этом году внутриигровой пропуск к The International 2022 продолжит действовать и после окончания турнира — событие завершится лишь в январе. Более того, пока Battle Pass открыт лишь наполовину и должен быть существенно обновлён уже 3 ноября.

В числе прочего, владельцы пропуска (а теперь им может стать любой игрок абсолютно бесплатно) получат:

обновлённый режим «Восстание тьмы»;

ивент «Лавка конфет»;

личность для Crystal Maiden;

аркану для Razor;

второй сундук с Immortal-предметами.

Было бы вполне логично приоткрыть завесу тайны и между матчами финала The International 2022 побольше рассказать про обновление боевого пропуска — тем более что до релиза остаются считаные дни. Например, мы можем увидеть красивый трейлер с новой внешностью Crystal Maiden или геймплей нового ивента.

Фото: Reddit

Новый герой

Ни один The International за последние семь лет не обходился без традиционного анонса нового персонажа. Иногда Valve удавалось сделать это неожиданно (например, Питлорд появился прямо во время шоу-матча, а Techies в последнюю секунду пика заменил Снайпера), в некоторых случаях зрителям просто показывали трейлер — но сам факт остаётся неизменным.

Интрига больше состоит в том, что именно за герой нас ждёт — всех персонажей первой Dota в новую игру уже давно перенесли. Любители аниме-сериала «Кровь Дракона» после прошлогоднего анонса Марси ждут появления в Dota 2 дочери Инвокера или союзника Dragon Knight Кадена.

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Филомина из аниме DOTA: Кровь Дракона Фото: Netflix

Многие уверены, что новым играбельным персонажем станет Puppet Master из другой MOBA-игры, Heroes of Newerth. Несколько месяцев назад разработчики закрыли её сервера, а часть команды HoN теперь работает над Dota 2 — переезд Кукольника, мелькавшего в файлах «Доты» ещё пару лет назад, выглядит логично.

Поклонники же лора игры обращают внимание на оформление турнира и Battle Pass — и ждут Фрактоса или Сорлу Хан (их строчки кода тоже находили в игре), а также ждут развития истории «Доты».

Возможно, что правы сразу несколько групп геймеров, и в этот раз Valve решит представить сразу несколько новых персонажей.

Ещё один сезон аниме «Кровь дракона»

В отличие от «Аркейна», анимационный сериал по Dota 2 от Netflix нельзя назвать сверхуспешным — он не познакомил с миром «Доты» миллионы людей извне.

Тем не менее некоторым «Кровь дракона» очень нравится, а сюжетная линия аниме ещё не закончена — и если авторы «Доты» хотят продлить проект на четвёртый сезон, анонс на The International 2022 выглядит лучшим решением, чтобы попытаться поднять зрительский интерес.

Быть может, нового героя покажут в связке с трейлером аниме, как это было в прошлом году? Если следующим персонажем будет Филомина или Каден, это довольно логично.

Важный патч

Последний крупный балансный патч вышел в феврале (если не считать легковесный 7.32), и далеко не всех игроков и киберспортсменов устраивает текущая мета Dota 2. Возможно, наступило время кардинально поменять расклад сил в игре — ну, или хотя бы рассказать о подобном намерении?

Обычно через месяц-два после The International в игре выходит масштабный апдейт перед новым соревновательным сезоном. Valve, правда, очень редко анонсирует такие вещи заранее, но вполне вероятно, что на этот раз авторы игры захотят удивить игроков и в этом плане.

За эту теорию говорят регулярные обновления тестового клиента Dota 2 в последние дни: разработчики упорно проверяют какие-то игровые механики, чего не делали уже несколько лет.

Фото: Valve

Новая игра во вселенной Dota 2

Наконец, последний и самый невероятный слух — Valve планирует выпустить новую игру во вселенной «Доты». Если это так, то финал The International 2022 выглядит единственной возможностью сделать яркий и красивый анонс проекта.

На сам факт работы «вентилей» над другой игрой намекает недавно зарегистрированная торговая марка Neon Prime. Изначально геймеры надеялись, что это Half-Life 3, но известный инсайдер Тайлер МакВикер заявил, что Valve хотят выпустить научно-фантастическую игру по мотивам Dota 2.

Фото: Valve

Причём работает над ней сам легендарный Icefrog, один из первых геймдизайнеров оригинальной Dota 2. Звучит просто фантастически, но зато каким может быть анонс проекта на «Инте»!

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Какие из этих идей Valve действительно планируют воплотить в жизнь и захотят показать на The International 2022? Мы узнаем это совсем скоро — решающие матчи чемпионата мира по Dota 2 пройдут уже на этих выходных, 29 и 30 октября.