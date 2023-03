Опрос: лучшая серия The Last of Us от HBO

Первый сезон The Last of Us от HBO подошёл к концу. За прошедшие семь недель сериал стал настоящей сенсацией, показав невероятные результаты — каждую новую серию в моменты премьеры смотрели всё больше людей.

Самое время после выпуска всех серий выбрать, а какие же оказались лучшими. Решать это только вам!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

