Опрос: лучшая серия The Last of Us от HBO

Первый сезон The Last of Us от HBO подошёл к концу. За прошедшие семь недель сериал стал настоящей сенсацией, показав невероятные результаты — каждую новую серию в моменты премьеры смотрели всё больше людей.
Самое время после выпуска всех серий выбрать, а какие же оказались лучшими. Решать это только вам!
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Первая серия
Название: «Когда ты потерян во тьме»
Рейтинг IMDB: 9,2/10
Первый эпизод идёт 80 минут и уделяет много времени миру до начала апокалипсиса, а позже показывает жизнь главного героя Джоэла уже в новых обстоятельствах. Он ушлый контрабандист, у которого везде связи, даже с местной военной властью.
Однако в итоге ему вместе с его напарницей Тесс приходится согласиться отправиться в путь с девочкой Элли — так он сможет получить нужные ему запчасти для машины, чтобы найти пропавшего брата.
Восьмая серия
Название серии: «Когда мы нуждаемся»
Рейтинг IMDB: 9,4/10.
Джоэл на волоске от смерти, и Элли отправляется на охоту, где встречает двух мужчин из местной общины. Они договариваются на обмен, благодаря чему Элли сможет получить лекарства для Джоэла. Во время разговора становится понятно, что именно мародёры из общины и ранили Джоэла (а тот убил одного из них).
Обменявшись они расходятся, но в общине решают отомстить за смерть своего. В итоге Элли попадает в плен в попытке спрятать еле живого Джоэла. Позже тот начинает приходить в себя и идёт на поиски Элли. Девочка с трудом сама освобождается из заключения и убивает лидера общины — как оказалось, здесь живут каннибалы, хотя большинство и из них не подозревают этого. Элли бежит в истерике, когда Джоэл находит её.
Пятая серия
Название серии: «Выдержать и выжить»
Рейтинг IMDB: 9,5/10.
Генри предлагет объединиться — всем нужно выбраться из города. Генри отлично знает местность, тогда как Джоэл сильный и при надобности сможет отправится в бой. Всё идёт отлично, но на выходе из города героев всё-таки находят, а на поимку приходят практически все повстанцы. Во время потасовки из-под земли внезапно выбегает огромная толпа заражённых, которые уничтожают всё на своём пути. Героям с трудом удаётся сбежать в этой суматохе.
Ночью Сэм признаётся Элли, что его укусили, а та раскрывает, что у неё иммунитет — и она поможет мальчику. Затея Элли проваливается, когда утром Сэм нападает на неё. В итоге Генри приходится убить своего младшего брата, а после он и сам застрелился. Джоэл и Элли вновь одни.
Девятая серия
Название серии: «Ищи свет»
Рейтинг IMDB: 9,2/10.
Прошла пара месяцев. Герои почти у цели — у больницы. Джоэл сильно привязался к Элли, но та ещё не отошла от событий в поселении каннибалов и часто уходит в себя. Герой предлагает девочке развернуться и пойти домой, чтобы жить своей жизнью. Однако Элли хочет закончить путь, а потом уйти вместе «хоть до Луны».
В больнице оказывается, что Элли не переживёт операцию — и Джоэл на это не согласен. Он начинает убивать всех на своём пути, чтобы спасти Элли. Убравшись из больницы, герои едут на машине, а Джоэл врёт девочке о случившемся.
Вторая серия
Название серии: «Заражение»
Рейтинг IMDB: 9,1/10
Герои узнают, что девочка Элли заражена, но она не превращается в монстра. Существует надежда на спасение человечества от угрозы быть уничтоженными. Тут впервые показывают толпы заражённых и принципы их общения через систему улья. В потасовке Тесс оказывается укушена. В конце она жертвует собой, чтобы спасти Джоэла и Элли.
Шестая серия
Название серии: «Родственник»
Рейтинг IMDB: 8,9/10.
Джоэл и Элли находят поселение, где обитает брат героя Томми. Оказывается, всё это время с ним всё было хорошо, а на связь он не выходил, чтобы не привлекать никакое внимание к его новой общине. Сам Джоэл начинает бояться, что стал слишком старым и нерасторопным, поэтому просит Томми отправится с Элли.
Томми в итоге соглашается, но Элли обижается на героя, будто бы он пытается отказаться от неё. К утру Джоэл решает дать Элли выбор, с кем она хочет идти дальше. Она не думая выбирает Джоэла.
Однако уже вскоре герои натыкаются на мародёров, один из которых смертельно ранит Джоэла.
Четвёртая серия
Название серии: «Держись за мою руку»
Рейтинг IMDB: 8,4/10.
Джоэл и Элли прибывают в Канзас, где попадают в западню местных повстанцев. После того как герои убили многих, за ними начинается охота. Тут мы больше узнаём про местных жителей, которые ищут неких Генри и Сэма. В конце серии все герои встречаются.
Седьмая серия
Название серии: «Оставленные позади»
Рейтинг IMDB: 7,4/10.
Джоэл просит Элли вернуться к Томми и оставить его умирать. Героиня вспоминает, что произошло с её подругой Райли, когда они обе оказались заражены, и отказывается оставлять Джоэла.
Третья серия
Название серии: «Давным-давно»
Рейтинг IMDB: 8/10.
Джоэл и Элли отправляются к Биллу — это старый товарищ Джоэла и Тесс, который может помочь перенаправить персонажей. Вся серия посвящена жизни Билла с его другом Фрэнком, который в итоге сильно заболел и захотел умереть «на своих условиях». Билл решает, что не хочет жить один, и также «уходит на своих условиях».
К моменту прибытия Джоэла и Элли прошло много времени, но Билл оставил герою записку, отметив, что он может брать всё, что ему потребуется. Герои берут передышку и садятся в машину.
- 14 марта 2023
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