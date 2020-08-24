Пользователи раскритиковали саундтрек к S.T.A.L.K.E.R. 2, призвав уволить композитора
Поклонники S.T.A.L.K.E.R. не оценили саундтрек ко второй части игры. 21 августа разработчики выложили в YouTube первую музыкальную композицию 108 Bits of the Zone. Студия впервые подтвердила, что она станет официальным саундтреком.
Видео можно посмотреть на официальном канале GSC Game World в YouTube.
Многие пользователи остались недовольны музыкальной композицией. Они раскритиковали электронное звучание, поделившись мнением о музыке в социальных сетях. Многие поклонники игры призвали уволить композитора, написавшего песню.
Первый трейлер игры был представлен на Xbox Games Showcase. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году на Xbox Series X и РС и будет бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. Точная дата релиза пока не объявлена.
Представлена первая часть саундтрека игры S.T.A.L.K.E.R. 2
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