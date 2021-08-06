У Elden Ring появилась страница в Steam

Ожидаемый хардкорный экшен Elden Ring от авторов Dark Souls наконец-то получил полноценную страницу в Steam и официальное описание. Разработкой игры занимается FromSoftware, а за издательство отвечает Bandai Namco. Примечательно, что лор экшена и часть сценария написал автор «Песни Льда и Огня» Джордж Мартин.
На самой странице можно посмотреть скриншоты, добавить тайтл в список желаемого и ознакомиться с описанием. В нём говорится, что игрокам предстоит взять на себя роль некой погасшей души. Действие Elden Ring развернётся в Междуземье. Игроку будет доступен открытый мир, населённый монстрами и боссами. Разработчики обещали детальную кастомизацию персонажа и разнообразие в выборе стиля игры.
Elden Ring впервые показали на E3 2019 года. В июне 2021 года авторы представили геймплейный трейлер, объявили дату релиза и поделились деталями. Если всё пойдёт по плану разработчиков, то выход состоится 21 января на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
- 6 августа 2021
-
12:19
-
11:24
-
11:04
- 5 августа 2021
-
19:27
-
19:21
-
17:14
-
16:02
-
15:16
-
13:37
-
13:09
-
12:40
-
12:23
-
12:17
-
11:23
- 4 августа 2021
-
23:03
-
20:30
-
18:14
-
18:09
-
16:08
-
14:55
-
13:54
-
12:34
-
11:58
- 3 августа 2021
-
20:36
-
19:12
-
18:35
-
18:03
-
17:53
-
17:40
-
15:23
-
15:10
-
14:06
-
13:54
-
13:11
-
13:00