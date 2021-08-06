У Elden Ring появилась страница в Steam

Ожидаемый хардкорный экшен Elden Ring от авторов Dark Souls наконец-то получил полноценную страницу в Steam и официальное описание. Разработкой игры занимается FromSoftware, а за издательство отвечает Bandai Namco. Примечательно, что лор экшена и часть сценария написал автор «Песни Льда и Огня» Джордж Мартин.

На самой странице можно посмотреть скриншоты, добавить тайтл в список желаемого и ознакомиться с описанием. В нём говорится, что игрокам предстоит взять на себя роль некой погасшей души. Действие Elden Ring развернётся в Междуземье. Игроку будет доступен открытый мир, населённый монстрами и боссами. Разработчики обещали детальную кастомизацию персонажа и разнообразие в выборе стиля игры.

Elden Ring впервые показали на E3 2019 года. В июне 2021 года авторы представили геймплейный трейлер, объявили дату релиза и поделились деталями. Если всё пойдёт по плану разработчиков, то выход состоится 21 января на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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