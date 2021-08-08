Экшен-RPG Elden Ring в PlayStation Store и Microsoft Store. Пока без предзаказа

У игры Elden Ring появились страницы на маркетах PlayStation Store и Microsoft Store (а ранее и в Steam). Игру можно добавить в собственный вишлист, однако нельзя предзаказать. Релиз Elden Ring намечен на 21 января 2022 года.

Трейлер с официального канала Bandai Namco.

Elden Ring — ролевой экшен в мире фэнтези. В игре можно будет создать своего персонажа, изучать открытый мир и играть в сетевом режиме. Кроме того, игра имеет ограничение — с 16 лет. Поскольку, как говорится в описании, «может содержать контент, не подходящий для всех возрастов или для просмотра на работе: сцены насилия или жестокости, контент для взрослых».

Elden Ring выйдет на ПК, PS4 и PS5, а также Xbox One, Series S|X. Системные требования для ПК пока неизвестны.