«Поезд дальше не идёт». В Steam вышел симулятор московского метро

Российская студия KishMish Games выпустила Metro Simulator в Steam. Разработка симулятора началась в 2018-м, а уже через год игра вышла в раннем доступе. Главная особенность Metro Simulator — реалистичное управление поездом с учётом набора скорости, торможения и других элементов. Сейчас тайтл можно купить за 799 рублей.

В игре можно попробовать себя как в роли машиниста, так и в качестве пассажира. По словам авторов, интересный игровой процесс ждёт геймеров в обоих случаях. Прежде чем начать игру за машиниста, нужно выбрать формат. Всего их два: сценарий или свободная поездка. В первом случае для прохождения нужно соблюдать заданные условия. Например, перегнать поезд без пассажиров с одной станции на другую или следовать указанию диспетчера в ситуации, когда человек упал на рельсы. В свободном режиме игроки сами определяют свой маршрут, расписание поездов и другое.

Режим игры за пассажира предлагает геймерам осмотреть станции метрополитена, зайти в различные поезда и прокатиться на них. В будущем создатели хотят улучшить этот режим.

Автор также рассказал о трудностях разработки. В студии KishMish всего три человека. У них ушло очень много времени на создание и детализацию станций. Чтобы не было багов с дрожащей камерой, создателям пришлось придумать особую систему с проработкой двух камер. Не обошлось и без проблем с пассажирами. В первоначальной версии игры они заходили в вагоны раньше времени, а иногда и вовсе висели в воздухе.

Авторы будут оперативно выпускать патчи и исправлять баги, которые найдут игроки. За 1429 рублей Metro Simulator можно также купить в PS Store и Microsoft Store.

В конце августа в Steam выйдет симулятор бомжа. Геймеры смогут ощутить на себе все тяготы жизни человека без определённого места жительства.