«Поезд дальше не идёт». В Steam вышел симулятор московского метро

Российская студия KishMish Games выпустила Metro Simulator в Steam. Разработка симулятора началась в 2018-м, а уже через год игра вышла в раннем доступе. Главная особенность Metro Simulator — реалистичное управление поездом с учётом набора скорости, торможения и других элементов. Сейчас тайтл можно купить за 799 рублей.
В игре можно попробовать себя как в роли машиниста, так и в качестве пассажира. По словам авторов, интересный игровой процесс ждёт геймеров в обоих случаях. Прежде чем начать игру за машиниста, нужно выбрать формат. Всего их два: сценарий или свободная поездка. В первом случае для прохождения нужно соблюдать заданные условия. Например, перегнать поезд без пассажиров с одной станции на другую или следовать указанию диспетчера в ситуации, когда человек упал на рельсы. В свободном режиме игроки сами определяют свой маршрут, расписание поездов и другое.
Режим игры за пассажира предлагает геймерам осмотреть станции метрополитена, зайти в различные поезда и прокатиться на них. В будущем создатели хотят улучшить этот режим.
Автор также рассказал о трудностях разработки. В студии KishMish всего три человека. У них ушло очень много времени на создание и детализацию станций. Чтобы не было багов с дрожащей камерой, создателям пришлось придумать особую систему с проработкой двух камер. Не обошлось и без проблем с пассажирами. В первоначальной версии игры они заходили в вагоны раньше времени, а иногда и вовсе висели в воздухе.
Авторы будут оперативно выпускать патчи и исправлять баги, которые найдут игроки. За 1429 рублей Metro Simulator можно также купить в PS Store и Microsoft Store.
В конце августа в Steam выйдет симулятор бомжа. Геймеры смогут ощутить на себе все тяготы жизни человека без определённого места жительства.
- 13 августа 2021
-
13:07
-
12:15
-
11:40
-
11:29
-
03:53
-
03:27
-
02:54
-
02:44
-
02:33
-
02:23
-
02:11
-
02:00
-
01:51
-
01:39
- 12 августа 2021
-
22:39
-
21:43
-
19:51
-
19:04
-
18:36
-
17:44
-
15:54
-
15:21
-
14:31
-
14:26
-
13:01
-
12:18
-
11:34
-
11:28
-
11:20
-
00:09
- 11 августа 2021
-
20:04
-
19:13
-
17:35
-
16:42
-
14:27