Стример за 400 часов прошёл самую сложную песню в Guitar Hero в мире

Стример под ником Frif сумел закончить пользовательскую песню Megalodon в Guitar Hero на 100%. На попытки сделать это он потратил 400 часов, на тренировки ушло несколько месяцев. Клип с его триумфом быстро завирусился в социальных сетях, поскольку никому не удавалось пройти этот трек на протяжении трёх лет.

Победную попытку Frif провёл вне дома. Он находился в отеле, рядом с ним на протяжении 20 минут сидел его друг. Товарищ невероятно обрадовался успеху приятеля и бросился обнимать его после завершения песни.

Трек Megalodon написал игрок под ником Jarvis9999 в 2018 году. В общей сложности композиция длится 19 минут и состоит из 13 тысяч нот. Тогда фанаты гитарного симулятора в один голос заявили, что это — самая сложная песня в Guitar Hero. В социальных сетях пошутили, что девушка Frif — самая счастливая на планете.

В середине августа шведский стример Linkus7 провёл 20-часовой стрим. Он стремился завершить прохождение The Legend of Zelda: Breath of the Wild на 100%. На половине забега контент-мейкеру стало плохо, пришлось вызывать врачей.