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Анонсировано ещё одно полное издание Skyrim — с 500 модами и рыбалкой

Анонсировано ещё одно полное издание Skyrim — с 500 модами и рыбалкой
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Во время QuakeCon 2021 компания Bethesda представила ещё одно полное издание The Elder Scrolls 5: Skyrim. В этот раз оно называется Anniversary Edition. В него войдут 500 модов из сообщества Creation Club и механика рыбной ловли. Комплект выйдет 11 ноября.

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Окончательная стоимость Anniversary Edition неизвестна. Все владельцы Special Edition смогут обновиться до него. Вместе с релизом самого полного издания ролевая игра получит крупное обновление для консолей нового поколения. Оно будет доступно бесплатно. 11 ноября специальное издание Skyrim получит бесплатные обновления. Среди них — возможность рыбачить, режим выживания и линейка квестов Saints and Seducers.

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Это уже второе полное издание The Elder Scrolls 5: Skyrim. Социальные сети заполонили мемы о Тодде Говарде и его фирменном «Купи Skyrim».

На QuakeCon 2021 также анонсировали ремастер первой Quake. Игра получила поддержку разрешения 4К и два уникальных дополнения, которых не было в оригинале. Переиздание уже доступно для покупки.

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