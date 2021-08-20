Автор Skyrim рассказал, почему лисы приводили игроков к сокровищам — это просто баг

18 августа один из авторов The Elder Scrolls V: Skyrim рассказал о баге, который позволял пчёлам поднимать в воздух колесницу. Другой разработчик ролевой игры Джоэл Берджесс вдохновился постом бывшего коллеги и решил поведать об ещё одной ситуации. На этот раз — с лисицами, которые якобы приводили геймеров прямо к сокровищам. Разработчики не создавали ничего намеренно, это вызвано багом в анимациях.

После выхода Skyrim разработчики видели в сети множество советов от игроков. В одном из них геймеры призывали следовать за лисицами, чтобы получить сокровища. Разработчики стали изучать ситуацию и долго не могли обнаружить причину такого поведения животного. Как оказалось, дело было в системе навигации под названием navmesh и системе сеток.

Из-за проблем с анимациями лисицы убегали не в разные стороны, а в лагеря разбойников или к сокровищам. Это было вызвано тем, что мы использовали систему сеток с большими треугольниками и задали алгоритм, при котором зверь следует к тому месту, где таких треугольников множество. Больше всего их было в местах сокровищ. Мы не вели игроков с помощью лисиц к сокровищам — это получилось случайно.

По словам разработчика, эта ситуация демонстрирует хороший пример того, как простое стечение обстоятельств вызвало такую реакцию геймеров и смоделировало поведение лисиц. Джоэл считает, что когда такое происходит — это прекрасно.

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