В World of Warcraft появятся экспедиции в одиночку

Авторы World of Warcraft поделились деталями обновления 9.1.5. С выходом нового патча появится возможность ходить в экспедиции в одиночку, без привлечения других пользователей. Многие геймеры отметили, что благодаря такой функции находить более ценное снаряжение станет намного проще.
Апдейт расширит границы использования редактора персонажа. Некоторые возможности авторы убрали на релизе, и теперь решили вернуть, но в переделанном и более удобном виде. В первую очередь патч 9.1.5 будет направлен на то, чтобы сделать игру более удобной.
Ранее авторы отметили, что новый патч будет крупным и внесёт большое количество изменений, помимо экспедиций и возможностей в редакторе персонажей.
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