«В CS:GO нужно реагировать на пиксели». Рэпер Loqiemean сравнил шутер и Dota 2
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Рэпер Роман «Loqiemean» Худяков пришёл на интервью к Юрию Дудю. Во время блица артисту предложили выбрать между CS:GO и Dota 2. Он без раздумий выбрал первую. Худяков объяснил решение тем, что в CS:GO нужно «быть машиной и реагировать на пиксели», а в Dota 2 — думать.
«Дота», определённо. В ней нужно быть умнее. В Counter-Strike ты должен быть машиной, которая реагирует на пиксели. В «Доте» нужно думать. Ещё сложнее, чем в шахматах.
Loqiemean не единственный популярный музыкант, который увлекается видеоиграми. Ранее на своих стримах в матчах по CS:GO участвовал Егор Крид, а Леван «L’One» Горозия написал соревновательному песню под названием CS RAW. В середине августа рэпер Kizaru постримил Final Fantasy 14 и отметил, что она лучше World of Warcraft. MMORPG от Blizzard он назвал детской.
Из жизни ушёл Майк Уотсон. Бывший комьюнити менеджер команды Saints Row занимался улучшением ПК-версии второй части.
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