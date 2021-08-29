Боевой пропуск в Halo Infinite будет прокачиваться через выполнение испытаний, а не гринд

Боевой пропуск в Halo Infinite будет работать не так, как в Warzone или Apex Legends. Для его прокачки понадобится выполнять испытания, а не просто участвовать в матчах. Об этом подробнее рассказал комьюнити-менеджер 343 Industries Джон Юнисек.
Сотрудник студии обратил на это внимание после жалоб первых тестеров мультиплеера. В какой-то момент они перестали получать опыт и прокачивать боевой пропуск. Авторы не смогли подобрать оптимальный набор испытаний для матчей с ботами, поэтому некоторые игроки просто выполнили все доступные задачи. Ещё команда не настроила обновление ежедневных квестов, что привело к аналогичной проблеме. Напоследок Юнисек напомнил, что у всех участников альфа-тестирования был увеличенный приток опыта, в релизной версии шутера он станет меньше.
По словам менеджера, ключевая задача авторов — сделать испытания достаточно сложными, но при этом не невозможными. Таким образом они хотят подстегнуть игроков стремиться выполнять их, потому что иначе прокачать боевой пропуск и получить награды не получится.
Halo Infinite ожидается 8 декабря на ПК и консолях Microsoft. На релизе в шутере будут только сюжетная кампания и мультиплеер. Дополнительные режимы вроде кооператива и других появятся уже после выхода. На прошедшей в конце августа выставке gamescom 2021 не показали геймплей тайтла — авторы объяснили это стремлением исправить все технические проблемы до релиза.
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