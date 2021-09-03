Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Акция: подписка PS Plus на месяц за 49 рублей

Акция: подписка PS Plus на месяц за 49 рублей
Комментарии

В PS Store появилась возможность купить подписку PlayStation Plus на месяц за 49 рублей. Предложение действует до 9 сентября только для тех, у кого нет активной подписки. Без акции она стоит 529 рублей. Если не отключена функция автоматического продления, то после окончания срока подписки спишется сумма в полном размере. Деактивировать опцию можно в настройках профиля PlayStation.

С 7 сентября по PS Plus станут доступны три игры — стелс-экшен Hitman 2, шутер Predator: Hunting Grounds и аркада Overcooked: All You Can Eat! До этого времени подписчики сервиса могут забрать на свой аккаунт «королевскую битву» Hunter’s Arena: Legends, экшен Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и спортивный симулятор Tennis World Tour 2.

2 сентября Sony анонсировала большую презентацию PlayStation Showcase. Она начнётся 9 сентября в 23:00 мск. На шоу покажут проекты внутренних студий PlayStation и партнёров компании.

Новость по теме
Большая презентация игр для PS5 пройдёт 9 сентября

Финальный трейлер режиссёрской версии Death Stranding выйдет 8 сентября. Это произойдет за день до шоу Sony. Вероятно, тратить время на тайтл Kojima Productions не будут.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021