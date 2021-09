Акция: подписка PS Plus на месяц за 49 рублей

В PS Store появилась возможность купить подписку PlayStation Plus на месяц за 49 рублей. Предложение действует до 9 сентября только для тех, у кого нет активной подписки. Без акции она стоит 529 рублей. Если не отключена функция автоматического продления, то после окончания срока подписки спишется сумма в полном размере. Деактивировать опцию можно в настройках профиля PlayStation.

С 7 сентября по PS Plus станут доступны три игры — стелс-экшен Hitman 2, шутер Predator: Hunting Grounds и аркада Overcooked: All You Can Eat! До этого времени подписчики сервиса могут забрать на свой аккаунт «королевскую битву» Hunter’s Arena: Legends, экшен Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и спортивный симулятор Tennis World Tour 2.

2 сентября Sony анонсировала большую презентацию PlayStation Showcase. Она начнётся 9 сентября в 23:00 мск. На шоу покажут проекты внутренних студий PlayStation и партнёров компании.

Финальный трейлер режиссёрской версии Death Stranding выйдет 8 сентября. Это произойдет за день до шоу Sony. Вероятно, тратить время на тайтл Kojima Productions не будут.