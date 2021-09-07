В сети утёк геймплей eFootball — геймеры недовольны

На YouTube появилось почти 12 минут игрового процесса футбольного симулятора eFootball. После знакомства с видео многие в комментариях под видео выразили своё недовольство увиденным. Пользователи отметили «ужасную» физику мяча и ударов, а также неказистые модели игроков.

Возможно, эта сборка и не предназначалась для массового показа, поскольку официальный геймплейный трейлер, вышедший в конце августа, выглядит куда лучше.

Сохраняйте спокойствие. Тестовый вариант игры всегда отличается от финального. Ха, как бы не так!

Впрочем, некоторые не стали ругать игру. Пользователь Ssij mmelona отметил, что даже эта сборка выглядит прилично. Конечно, есть проблемы, но этого всего к релизу уже наверняка не будет.

А я рад увидеть раннюю версию eFootball. Вероятно, она записана с PlayStation 4. Я уверен, что к выходу игра будет готова. На ПК и PS5 она будет выглядеть хорошо.

На слитый отрезок геймплея обратил внимание и моддер под ником Durandil67. Он отметил ужасное состояние игры и большое падение производительности. Также он обратил внимание на плохой дизайн и устаревшие модели.

Релиз eFootball состоится 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра бесплатная, но в ней будут внутриигровые покупки. Konami отметила, что добавила возможность покупать что-то за настоящие деньги из-за желания предоставить игрокам свободу и возможность выбора.

Far Cry 3 можно бесплатно забрать в магазине Ubisoft. Раздача закончится 11 сентября, так что времени ещё достаточно.