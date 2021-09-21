A Plague Tale: Requiem будет масштабнее первой части

Экшен-адвенчура A Plague Tale: Requiem будет масштабнее оригинала. Разработчики игры из Asobo Studio проведут закрытое тестирование тайтла на ПК и выявят проблемы, чтобы их устранить. На прохождение половины игры уйдёт около восьми часов. Вероятно, на полное завершение сюжета потребуется 15-20 часов.
На прохождение оригинальной A Plague Tale: Innocence требуется около десяти часов. Авторы сделают сиквел масштабнее. Какие нововведения ждут пользователей, пока неизвестно, но сам тайтл явно будет больше.
Закрытый тест пройдёт с 23 по 26 сентября. В этот промежуток приглашённые игроки смогут пройти первую половину сюжета. Доступ ко второй части истории откроется с 27 сентября по 1 октября. Участники получат по две игры от издательства Focus Entertainment.
A Plague Tale: Requiem анонсировали на E3 2021. Игра выйдет в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
Авторы Rainbow Six Siege вновь проведут ивент на Диком Западе. Пользователи смогут столкнуться в командной схватке три на три. Первая команда — бандиты, желающие украсть золото, а вторая — помощники шерифа.
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