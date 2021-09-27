«Приятная игра без кардинальных изменений». Первые оценки FIFA 22

27 сентября спало эмбарго на публикацию обзоров FIFA 22. Журналисты остались довольны нововведениями и технической составляющей футбольного симулятора. Однако чего-то кардинально свежего игра не принесла и осталась верна своим корням.

На сайте Metacritic у PS5-версии FIFA 22 набралось 79 баллов из 100 на основе 17 рецензий. 14 изданий поставили игре высокую оценку, три — среднюю. У версии футбольного симулятора на Xbox Series X на балл меньше — 78. Стоит отметить, что FIFA 21 на PS5 удостоилась куда меньшей средней оценки – 74 из 100.

Оценки PS5-версии FIFA 22

Оценки версии FIFA 22 для Xbox Series X

Автор издания VGC не считает новую технологию HyperMotion революционной. По его мнению, если бы EA об этом не сказала, игроки бы даже не заостряли на ней внимание.

Если быть честными, то мы не видим в HyperMotion революционной идеи, как это утверждает Electronic Arts. Мы заостряем на ней внимание только потому, что она стала главным двигателем продаж версии этого года. Её название даже нанесено на коробку с диском. Если бы её не продвигали так активно, то многие игроки сказали бы что-то вроде: «Хм, анимации стали получше» и не придали этому большого значения. Это точно улучшение, но футболисты не начинают двигаться так, как Энди Серкис.

Журналист издания GamesRadar+ подчеркнул, что игра в целом стала лучше прошлых частей, но в ней нет чего-то нового, за что можно было бы зацепиться.

Ну это же просто приятая игра без кардинальных изменений. Играть приятно? Да, порой даже очень. Но корень не изменился — это всё та же FIFA два или три года назад.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Мы уже опубликовали обзор игры — почитать его можно ниже.

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