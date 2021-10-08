Вышла Metroid Dread — первая крупная 2D-игра серии за годы
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Сегодня, 8 октября состоялся релиз Metroid Dread на Nintendo Switch. Это первая крупная 2D-игра в серии за 19 лет, которая продолжает события Metroid Fusion, вышедшей в 2002 году.
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- Цифровой магазин Nintendo — 5399 рублей
- Физическая копия в DNS — 3999 рублей
- Физическая копия в «М.Видео» — 3990 рублей
- Физическая копия в «Эльдорадо» — 3990 рублей
Игра получила положительные отзывы от журналистов. На OpenCritic и Metacritic у экшена по 88 баллов. Многие отметили, что хотя игровой процесс Metroid Dread не сильно отличается от прошлой части, играть всё равно интересно. Геймплей преобразился незначительно, зато фанаты получили новую главу в истории героини Самус Аран.
Релизный трейлер
Первые 15 минут игры
После критики стиков геймпада в консолях Nintendo решила улучшить качество «джойконов». Более совершенные контроллеры входят в последние ревизии Nintendo Switch и Switch Lite, а также в OLED-модель.
Комментарии
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