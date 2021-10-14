Создатели Genshin Impact выпустят Honkai Impact 3rd в Steam

Cтудия miHoYo — создатели Genshin Impact — анонсировала выход Honkai Impact 3rd в Steam.

Разработчики так же сообщили, что у Steam-версии не будет кроссплея с другими платформами — это значит, что игрокам не удастся поиграть с пользователями мобильных устройств.

Honkai Impact 3rd — бесплатный экшен с элементами РПГ. Игроку предстоит возглавить группу Валькирий в битве с Хонкаями — мистическими существами, которые «уничтожают всё живое вокруг себя».

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Как и в Genshin Impact, в серии Honkai присутствуют элементы гатя-механик, позволяющие игрокам выбивать персонажей и предметы из платных лутбоксов.

Оригинальная Honkai Impact 3rd вышла на iOS, Android и ПК в 2016 году в Китае, а спустя два года добралась до Европы и США. Игра должна выйти в Steam до конца октября. Ранее miHoYo анонсировала новую игру в серии — Honkai: Star Rail.