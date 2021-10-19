Василий Уткин недоволен словами Валуева о победе Team Spirit на TI10 по Dota 2

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал слова Николая Валуева о победе российской команды Team Spirit на International 10 по Dota 2. По его мнению, Валуев высказался некорректно, ведь как минимум двое участников команды родом из Украины, а не России.

Вот умеет же Валуев высказаться. О победе «Тим Спирит» нашел следующие слова: «главное, чтобы не уехали работать в интересах западных корпораций».



Ну, это при том, кстати, что двое из пятерки вообще-то украинцы. К слову.

Депутат Госдумы понадеялся, что «наши службы найдут им применение и работу здесь, в России». По мнению комментатора, Валуев высказался «не по-государственному» — и предложил свой вариант.

Но главное тут другое. Мне кажется, если бы у Валуева мышление работало несколько нормальнее, я бы сказал даже, нормально-государственнее, он бы выразился с другой стороны.



А именно: «Главное теперь, чтобы в нашей стране ребятам предложили интересную работу по плечу». Чувствуете разницу?

Уткин не уверен, что после выигрыша более $ 3 млн игроки вообще планируют работать, а не заниматься инвестициями или собственным стартапом.

Я при этом не знаю, означает ли, что если парень — крутой геймер, то он непременно ещё и талантливый «айтишник». Если бы я выиграл $ 3,6 млн, я бы думал не о месте работы, а, скорее, об инвестициях или собственном стартапе.



То есть я не убеждён, что Валуев вообще высказался дельно. Но его риторика. То, что он ставит во главу угла. Просто смешно.



Ну… было бы смешно, если б грустно не становилось.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу российской команды Team Spirit на The International 2021 по Dota 2. Он опасается, что «головастые ребятишки могут уехать обслуживать интересы западных корпораций».

Новость по теме Николай Валуев о Team Spirit: надеюсь, наши службы найдут им применение в России

17 октября Team Spirit стала чемпионом The International 2021 по Dota 2, обыграв в финале китайский коллектив PSG.LGD со счётом 3:2. Команда увезла с собой $ 18,2 млн.

Ранее коллектив поздравил Владимир Путин, а во Внуково появился баннер с фразой GG WP.