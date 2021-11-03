«Мы не создаем видимость решения проблем»: директор WoW о спорных изменениях в игре

Скандал вокруг Activision Blizzard из-за харассмента начался ещё летом 2021 года. Из-за него компания уволила многих сотрудников и начала менять различные элементы в своих играх. Например, в середине сентября Blizzard заменила слово «чёрный» в коде игры и убрала откровенные женские изображение, заменив их фруктами.

Аудитория не восприняла эти действия всерьёз и уличила компанию в отсутствии решения реальных проблем. Многие считают, что вместо этого корпорация занимается чем попало. Однако геймдиректор World of Warcraft Ион Хаззикостас так не считает.

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По словам Хаззикостаса, компания не пытается создать видимость решения проблем, а действительно что-то предпринимает. Подобные мелкие действия с изображениями и кодом всё же помогают избавляться от различных проблем, считает разработчик.

Мы пытаемся создать игру, которая не направлена на узкую аудиторию. Мы создаем продукт, в который играют миллионы людей по всему миру, всех полов, национальностей, сексуальной ориентации и происхождения.

Геймдиректор уверен, что у Blizzard получится восстановить доверие игроков и сделать свою MMORPG ещё лучше. Хаззикостас обещал удивить аудиторию будущим контентом в World of Warcraft.

2 ноября Blizzard создала общественный совет в World of Warcraft. С помощью него компания хочет улучшить отношения с аудиторией.