Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ELEX 2 от авторов «Готики» выйдет 1 марта 2022 года

ELEX 2 от авторов «Готики» выйдет 1 марта 2022 года
Комментарии

Издательство THQ Nordic выложило ролик с датой выхода новой игры от авторов «Готики». ELEX 2 поступит в продажу 1 марта 2022 года на ПК, консоли PlayStation и Xbox.

Также состоялся анонс коллекционного издания. В него входят:

  • Игра
  • Стилбук
  • Артбук
  • Диск с оригинальным саундтреком
  • Брелок
  • Альбом с концепт-артами
  • Фигурка с футуристичным персонажем

Стоимость издания пока неизвестна.

ELEX II – продолжение ELEX, ролевой игры с открытым миром от разработчиков Gothic и Risen. Её действие разворачивается в постапокалиптической вселенной. В мире игры идёт война за ценный ресурс, который даёт сверхчеловеческие возможности, но превращает людей в холодных бесчувственных существ.

Первая часть получила смешанные отзывы от игроков и прессы: игру хвалили за мир и персонажей, но ругали за невыразительную боевую систему и скучные квесты.

Ранее Rockstar неожиданно опубликовала сразу 33 гифки с культовыми моментами из GTA 3, Vice City и San Andreas, показанными в грядущем ремастере GTA Definitive Edition.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021