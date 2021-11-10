ELEX 2 от авторов «Готики» выйдет 1 марта 2022 года

Издательство THQ Nordic выложило ролик с датой выхода новой игры от авторов «Готики». ELEX 2 поступит в продажу 1 марта 2022 года на ПК, консоли PlayStation и Xbox.

Также состоялся анонс коллекционного издания. В него входят:

Игра

Стилбук

Артбук

Диск с оригинальным саундтреком

Брелок

Альбом с концепт-артами

Фигурка с футуристичным персонажем

Стоимость издания пока неизвестна.

ELEX II – продолжение ELEX, ролевой игры с открытым миром от разработчиков Gothic и Risen. Её действие разворачивается в постапокалиптической вселенной. В мире игры идёт война за ценный ресурс, который даёт сверхчеловеческие возможности, но превращает людей в холодных бесчувственных существ.

Первая часть получила смешанные отзывы от игроков и прессы: игру хвалили за мир и персонажей, но ругали за невыразительную боевую систему и скучные квесты.

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