Игроки рушат рейтинг New World после выхода Into the Void

Рейтинг New World падает после выпуска обновления 1.1 под названием Into the Void. Отзывы за последние 30 дней стали смешанными — 59% позитивных оценок.

Со старта в New World было множество ошибок, среди которых возможность стать бессмертным, изображение сосисок в чате и дублирование внутриигровых предметов. Игроки надеялись, что ситуацию изменит первое крупное обновление, однако оно добавило ещё больше проблем.

В Steam пользователи жалуются, что патч ухудшил снаряжение и удалил некоторые предметы из инвентаря, вроде инструментов для сбора урожая. По-прежнему появляются регулярные ошибки, в том числе во время «Вторжения»‎, из-за чего игроки вылетают с события.

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Некоторые пользователи сообщают, что разработчики всё ещё блокируют невинных игроков, которые получают продублированные предметы.

New World вышла 28 сентября на ПК. На запуске максимальный онлайн превышал 850 тыс. человек, однако большинство из них стояли в очередях. Сейчас пиковая активность снизилась до 200 тыс. игроков.