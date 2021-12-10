В Dying Light можно полностью бесплатно сыграть на ПК

В Dying Light стартовали бесплатные выходные в Steam — в проект можно поиграть до понедельника, 13 декабря. Пройти игру можно в том числе в кооперативе с другом. К тому же авторы сделали скидку на проект: прямо сейчас полное издание игры можно купить за 380 рублей (вместо 1269 рублей).
Также авторы представили зимнее событие для игры. В определённые промежутки времени персонаж получит всевозможные усиления и награды: например, уменьшенный урон при падениях и Retrowave-набор при убийстве зомби на крыше. Ивент продлится до 23 декабря.
Помимо акции с Dying Light, авторы раздают в Steam вестерн Call of Juarez: Gunslinger. Игру можно забрать до 14 декабря включительно. Ранее создатели показали новый трейлер Dying Light 2 под ремикс Where is my mind от Pixies. Игра выйдет 4 февраля 2022 года на ПК и консолях.
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