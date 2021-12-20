Джордж Р.Р. Мартин похвалил Elden Ring

Несколько дней назад писатель Джордж Р.Р. Мартин опубликовал новый пост в своём блоге, посвящённый Elden Ring. Судя по всему, автору показали финальный вид игры, и он решил поделиться своим мнением о проекте, над сюжетом которого сам же и работал. Сначала писатель рассказал о предыстории сотрудничества, а затем похвалил геймдиректора проекта Хидетаку Миядзаки и саму Elden Ring.

Несколько лет назад Хидетака Миядзаки и его невероятная команда, создатели серии Dark Souls, связались со мной из Японии с просьбой помочь им создать мир и историю для новой игры.



Предложение поработать вместе было слишком заманчивым, чтобы отказаться. Миядзаки и его студия FromSoftware создают потрясающие проекты с великолепным арт-дизайном. Они хотели, чтобы я создал мир игры: глубокий, тёмный и резонансный, который послужил бы отличной основой для игры. И так уж получилось, что я люблю создавать миры и воображаемые истории.

Мартин рассказал, что в современном мире видеоигры становятся всё сложнее и комплекснее фильмов. Также писатель похвалил Elden Ring, назвав её «невероятной».

Так что я сделал своё дело и передал наработки своим новым друзьям в Японии. Прошли годы. Видеоигры в наши дни так же велики, как фильмы (на самом деле, даже больше), и столько же времени уходит на их создание.



Но день Elden Ring уже близок.



И я должен сказать, что она выглядит невероятно.

Elden Ring выйдет уже 25 февраля 2022 года на ПК и консолях. Ранее из-за взлома PS4 хакеры смогли оценить стресс-тест игры без временных ограничений, а моддеры даже добавили в игру Си Джея из GTA: San Andreas.

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