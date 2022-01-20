Головоломку Relicta можно бесплатно забрать в Epic Games Store

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. Бесплатный лот заняла головоломка от первого лица Relicta. Забрать её бесплатно можно до 27 января.

Авторы Relicta постарались сделать так, чтобы игроки почувствовали реалистичность происходящего. Игра представляет собой головоломку, основанную на законах физики. Пользователи должны исследовать космическую базу «Чандра», меняя магнетизм и гравитацию. Также в игре запоминающийся саундтрек.

В Steam у проекта 83% положительных отзывов. Люди хвалят геймплей и интересный сюжет, сравнивая Relicta с Portal и Portal 2.

Следующий бесплатный лот действительно займёт экшен про мехов Daemon X Machina. Сюжет посвящён тому, как искусственный интеллект обратился против человечества. Игрокам предстоит вооружиться и противостоять противникам.

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