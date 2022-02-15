Первый концепт-арт и дата релиза аниме-фильма по «Властелину колец»

Warner Bros. анонсировала дату релиза Lord of the Rings: The War of the Rohirrim — аниме-фильма по «Властелину колец». Проект выйдет 12 апреля 2024 года. При этом пока неясно, где именно состоится релиз: в кинотеатрах или в стриминговых сервисах. Студия также показала первый концепт-арт ленты с эпичным сражением.
Первый концепт-арт
Фото: Variety
The War of the Rohirrim расскажет о девятом короле Рохана Хельме Молоторуком и о возведении Хельмовой пади. Проект создаётся отдельной командой и никак не связан с сериалом «Властелин колец: Кольца власти», над которым работает Amazon. Режиссёром фильма выступит Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»). В производстве также участвуют авторы трилогии Питера Джексона — сценаристка Филиппа Бойенс, иллюстратор Джон Хау и художник по костюмам Ричард Тейлор.
Ранее Amazon представила первый трейлер «Властелин колец: Кольца власти». Пользователи тут же раскритиковали проект, массово цитируя в комментариях одну и ту же фразу Джона Толкина о природе зла.
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