Скандал с Бобби Котиком подтолкнул Microsoft купить Activision Blizzard

В Сети появилась нормативная документация, которая описывает переговоры Microsoft и Activision Blizzard, сообщил канал CNBC. Из неё стало известно, что Фил Спенсер начал обсуждение сразу после скандального расследования The Wall Street Journal о Бобби Котике.

В статье утверждалось, что глава Activision Blizzard знал о домогательствах и защищал виновных. После публикации акции издательства обвалились на 11%, что стало хорошим моментом для начала переговоров для Microsoft. Обсуждение началось 19 ноября — через 3 дня после выхода расследования The Wall Street Journal.

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Сообщается, что Котик общался с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой после разговора со Спенсером. Спустя два месяца технологический гигант объявил о покупке Activision Blizzard почти за $ 69 млрд. Глава Activision Blizzard останется на посту до завершения сделки, которое состоится к июлю 2023 года.

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