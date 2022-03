Игры Microsoft и Activision в Steam больше не работают у владельцев в России

Некоторые игры Microsoft и Activision больше не скачиваются и не загружаются в Steam в России даже у владельцев. На странице таких проектов указано, что он «не доступен для вашего региона».

Наша проверка показала, что подобное коснулось как минимум Sea of Thieves, Halo Infinite, Gears 5, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Black Ops 3 и мультиплеера Call of Duty: WWII. Страницы каждой из них также больше нельзя открыть в России.

При этом другие игры, такие как Age of Empires 4, Halo: The Master Chief Collection или другие части Call of Duty, пока ещё доступны для установки. Обойти ограничение можно при подключении VPN — тогда и установка, и запуск доступны.

Microsoft не успела прокомментировать ситуацию к моменту выпуска новости.