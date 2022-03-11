Видео: как Elden Ring проходят с помощью бананов

Блогер Super Louis 64, который известен созданием необычных способов управления, проходит Elden Ring с помощью бананов. Он уже победил несколько боссов, среди которых Годрик и дракон Эгхил.
В 2020 году Super Louis 64 прошёл Dark Souls 3 на бананах, но недавно блогер сообщил, что такой метод управления подходит и для Elden Ring. В первом видео умелец одолел Годрика.
Позже Super Louis 64 показал подключение бананов, которые имитируют контроллер PS5. Каждый плод отвечает за одну команду вроде передвижения, атаки или уворота. С их помощью блогер победил несколько врагов и дракона Эгхила.
До этого Super Louis 64 использовал контроллер Nintendo Ring Con и ремень на ногу для игры в Elden Ring. Блогеру пришлось выполнять спортивные упражнения, чтобы побеждать врагов.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно в экшене нашли локацию для сетевого дополнения.
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