Знай своего врага. Раскрыты лица всех NPC в Elden Ring

Большинство NPC в Elden Ring носят маски или капюшоны, но это не помешало блогеру и датамайнеру Zullie the Witch увидеть их лица. Умелец показал внешность и врагов, и союзников, а также их настройки в редакторе персонажей.

Внешность врагов

Внешность союзников

Некоторые боты вроде Элеоноры или Навозника скрывают свою внешность за бронёй. Zullie the Witch выяснил, что под одеждой прячутся созданные в редакторе люди со своими особенностями и пышными причёсками. Благодаря настройкам игроки могут создать похожих героев.

Навозник

Элеонора

Кровавый Палец Нериюс

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно разработчики выпустили крупный патч, который отмечает NPC на карте, исправляет много ошибок и меняет баланс.

Новость по теме Саша Грей играет в Elden Ring и потрясена её хардкорностью

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!