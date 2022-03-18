Знай своего врага. Раскрыты лица всех NPC в Elden Ring

Большинство NPC в Elden Ring носят маски или капюшоны, но это не помешало блогеру и датамайнеру Zullie the Witch увидеть их лица. Умелец показал внешность и врагов, и союзников, а также их настройки в редакторе персонажей.
Внешность врагов
Внешность союзников
Некоторые боты вроде Элеоноры или Навозника скрывают свою внешность за бронёй. Zullie the Witch выяснил, что под одеждой прячутся созданные в редакторе люди со своими особенностями и пышными причёсками. Благодаря настройкам игроки могут создать похожих героев.
Навозник
Элеонора
Кровавый Палец Нериюс
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно разработчики выпустили крупный патч, который отмечает NPC на карте, исправляет много ошибок и меняет баланс.
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