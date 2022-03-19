Бета Overwatch 2 начнётся 26 апреля на ПК

Разработчики Overwatch 2 провели трансляцию, на которой раскрыли дату проведения первого бета-теста и условия, по которым на него можно попасть.

Бета Overwatch 2 с PvP-режимом начнётся 26 апреля на ПК. Принять участие смогут избранные владельцы первой части, которые подали заявку на тестирование. Игроки отбираются по региону, мощности железа и дате регистрации. Приглашение придёт по электронной почте.

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Количество приглашённых игроков будет зависеть от нужд разработчиков. Позже авторы хотят расширить бету Overwatch 2 и на консоли, но примерной даты пока не называют.

Дата выхода Overwatch 2 на ПК и консоли пока неизвестна. Во второй части авторы сделают отдельные PvE-сражения и переработают PvP-режим. Нововведения появятся в предстоящей бете.

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