Бета Overwatch 2 начнётся 26 апреля на ПК

Разработчики Overwatch 2 провели трансляцию, на которой раскрыли дату проведения первого бета-теста и условия, по которым на него можно попасть.
Бета Overwatch 2 с PvP-режимом начнётся 26 апреля на ПК. Принять участие смогут избранные владельцы первой части, которые подали заявку на тестирование. Игроки отбираются по региону, мощности железа и дате регистрации. Приглашение придёт по электронной почте.
Количество приглашённых игроков будет зависеть от нужд разработчиков. Позже авторы хотят расширить бету Overwatch 2 и на консоли, но примерной даты пока не называют.
Дата выхода Overwatch 2 на ПК и консоли пока неизвестна. Во второй части авторы сделают отдельные PvE-сражения и переработают PvP-режим. Нововведения появятся в предстоящей бете.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 19 марта 2022
-
13:16
-
12:39
- 18 марта 2022
-
23:58
-
22:01
-
20:56
-
20:01
-
19:52
-
18:50
-
18:37
-
17:50
-
17:48
-
17:03
-
16:48
-
16:18
-
16:02
-
15:27
-
14:59
-
14:53
-
14:22
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:13
-
12:49
-
12:27
-
11:54
-
11:25
-
10:53
-
10:20
-
09:52
-
09:21
-
08:54
-
08:23
-
00:48
- 17 марта 2022
-
19:51