Баг или фича? Иллюзорная стена в Elden Ring пропала через 50 ударов

В серии Souls есть много секретов, одним из которых стали иллюзорные стены. По ним достаточно нанести один удар, после чего препятствие развеется. Пользователь Reddit нашёл одну из таких в Elden Ring, но иллюзия пропала после 50 попыток.
После разрушения иллюзии игрок попал не в секретную комнату с наградой, а в помещение с NPC, до которого можно добраться обычным способом. Стена на видео находится в Поместье Вулкана в тайных проходах, а рядом с ней есть настоящая иллюзорная с секретами.
Игроки предположили, что забагованная стена стала ошибкой при разработке. Её могли сделать иллюзорной, но отказались от этого и оставили в промежуточном состоянии. Создатели на находку пока не отреагировали.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно датамайнер раскрыл лица всех NPC.
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