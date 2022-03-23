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В Elden Ring нашли легчайший способ победы над каменными боссами

В Elden Ring нашли легчайший способ победы над каменными боссами
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Elden Ring полна неочевидных механик, благодаря которым можно выйти победителем даже из самых сложных схваток. Пользователь Reddit под ником H4RBiNG3R показал тактику уничтожения групп каменных существ — обычно они встречаются в подземельях. Если кинуть в одного из них несколько кристальных дротиков, то он сойдёт с ума и начнёт атаковать своего союзника. Таким образом один точно уничтожит другого, и геймеру предстоит сразиться с оставшимся противником. Автор привёл в пример драку против сторожевых псов древа Эрд, которая стала для него лёгкой прогулкой.

По словам H4RBiNG3R, подобная тактика работает на всех каменных противников, кроме Гаргулий и Кристаллийцев. Так что некоторые особенно сложные драки в пещерах станут намного проще.

Ранее пользователь под ником AnotherPlus показал, как побеждать боссов с помощью призыва духов. Призрачные союзники сражаются с сильными врагами практически без участия игрока, который наблюдает за битвой со стороны.

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