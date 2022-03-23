В Elden Ring нашли легчайший способ победы над каменными боссами

Elden Ring полна неочевидных механик, благодаря которым можно выйти победителем даже из самых сложных схваток. Пользователь Reddit под ником H4RBiNG3R показал тактику уничтожения групп каменных существ — обычно они встречаются в подземельях. Если кинуть в одного из них несколько кристальных дротиков, то он сойдёт с ума и начнёт атаковать своего союзника. Таким образом один точно уничтожит другого, и геймеру предстоит сразиться с оставшимся противником. Автор привёл в пример драку против сторожевых псов древа Эрд, которая стала для него лёгкой прогулкой.
По словам H4RBiNG3R, подобная тактика работает на всех каменных противников, кроме Гаргулий и Кристаллийцев. Так что некоторые особенно сложные драки в пещерах станут намного проще.
Ранее пользователь под ником AnotherPlus показал, как побеждать боссов с помощью призыва духов. Призрачные союзники сражаются с сильными врагами практически без участия игрока, который наблюдает за битвой со стороны.
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