В Elden Ring побеждают боссов в позе эмбриона

Игроки нашли много способов прохождения Elden Ring спустя почти месяц с релиза экшена. Его пробегали менее чем за 30 минут, побеждали сильнейших врагов в трусах, а теперь фанаты научились сражаться с боссами практически без усилий.

Пользователь под ником AnotherPlus показал, как побеждать боссов с помощью призыва высокого уровня. Союзники сражаются с сильными врагами практически без участия игрока, который наблюдает за битвой со стороны.

В интервью изданию Kotaku игрок рассказал, что призванный дух Изгнанного рыцаря Олега может победить почти всех боссов в Лимгрейве, замке Штормвейл и Академии Рая Лукария.

Боссы на плато Алтус и Целиде слишком сложны для призванного воина, поэтому через определённое время ему придётся помогать. Несмотря на это, Изгнанный рыцарь Олег может значительно облегчить финальные битвы.

AnotherPlus отметил, что призыв высокого уровня лучше настоящих игроков. При битве с духом у боссов не пополняется здоровье, что происходит во время кооператива.

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Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно писатель Джордж Мартин, который помогал в разработке экшена, рассказал про связь богов игры с его именем.

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