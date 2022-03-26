Режиссёр «Морбиуса» рассказал о связи героя с Веномом и Человеком-пауком

Издание CinemaBlend пообщалось с режиссёром «Морбиуса» Даниэлом Эспиносой перед премьерой фильма. Постановщик рассказал о связи героя с мультивселенной Marvel, Человеком-пауком и Веномом.

Далее следуют спойлеры к «Морбиусу»

По словам режиссёра, Морбиус живёт в той же вселенной, где был Веном в двух сольных фильмах. В экшене про живого вампира будет отсылка на события, которые происходили в Сан-Франциско с симбиотом и Эдди Броком.

На вопрос про Человека-паука Эспиноса ответил, что в этой вселенной он есть, но его личность раскрывать не стал. Режиссёр считает, что зрители скоро узнают ответ на этот вопрос.

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В трейлерах «Морбиуса» засветился Стервятник, которого сыграл в «Человеке-пауке: Возвращении домой» Майкл Китон. Режиссёр сообщил, что это тот же герой, а не аналог из другой вселенной, и как он попал во вселенную Морбиуса и Венома.

В конце второго «Венома» и в «Человеке-пауке: Нет пути домой» становится ясно, что герои могут переходить между вселенными. События «Нет пути домой» привели к переносу Венома, Стервятника и, возможно, других героев между MCU и миром Венома.

Потенциально это может привести к объединению Зловещей шестёрки, потому что Морбиус в конце фильма связывается со Стервятником, что подтвердил Эспиноса.

Премьера «Морбиуса» состоится 30 марта. В России показ фильма отменили.

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