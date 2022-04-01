Издатель Elden Ring хочет поработать с автором книг по «Колесу Времени»

Брэндон Сандерсон, известный по серии «Рождённый туманом» и окончанию цикла Роберта Джордана «Колесо времени», получил от Bandai Namco пресс-кит по Elden Ring. В нём издатель сообщил о желании поработать с писателем.
Сандерсон изобразил удивление, когда во время стрима к нему внесли огромный пресс-кит, и сообщил, что Bandai Namco ранее узнавала его адрес. В коробке оказались мечь в натуральную величину, гравюра на дереве с изображением Малении, зелёный плащ и письмо. В нём издатель Elden Ring сообщил о желании сотрутрудничать с писателем.
Позже Сандерсон признался, что у него есть идея, которой он может поделиться с Bandai Namco, но подробностей раскрывать не стал.
Ранее Сандерсон в шутливой форме рассказал, что следит за играми FromSoftware с 1994 года. Из-за этого он разочарован, что студия выбрала Джорджа Мартина для написания истории Elden Ring.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее в экшене нашли уничтожающий PvP-билд.
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