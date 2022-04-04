В Elden Ring появился свой Уилл Смит. Он вторгается к игрокам, даёт пощёчину и уходит

На церемонии «Оскар-2022» Уилл Смит за шутку про причёску его жены дал пощёчину Крису Року, ведущему мероприятия. Комик сравнил Джаду Пинкетт-Смит с героиней фильма «Солдат Джейн» из-за бритой головы. Этот эпизод уже вошёл в историю, и на его основе пользователи тут же ринулись публиковать мемы.
А теперь пощёчина Смита добралась и до Elden Ring. Пользователь Reddit под ником the_ginger_one367 пожаловался на то, что в его мир вторгся персонаж Will Smith, дал ему по лицу и молча удалился.
Об этом же сообщил и другой пользователь под ником Disvoid. Судя по всему, в Междуземье действительно завёлся свой Уилл Смит, дающий всем подряд пощёчины, а затем уходящий куда-то вдаль.
Ранее актёр покинул киноакадемию, а создание «Плохих парней 4» остановили на неопределённое время. 18 апреля состоится дисциплинарное слушание, в котором будет решаться голливудская судьба Смита.
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