В Elden Ring появился свой Уилл Смит. Он вторгается к игрокам, даёт пощёчину и уходит

На церемонии «Оскар-2022» Уилл Смит за шутку про причёску его жены дал пощёчину Крису Року, ведущему мероприятия. Комик сравнил Джаду Пинкетт-Смит с героиней фильма «Солдат Джейн» из-за бритой головы. Этот эпизод уже вошёл в историю, и на его основе пользователи тут же ринулись публиковать мемы.

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А теперь пощёчина Смита добралась и до Elden Ring. Пользователь Reddit под ником the_ginger_one367 пожаловался на то, что в его мир вторгся персонаж Will Smith, дал ему по лицу и молча удалился.

Об этом же сообщил и другой пользователь под ником Disvoid. Судя по всему, в Междуземье действительно завёлся свой Уилл Смит, дающий всем подряд пощёчины, а затем уходящий куда-то вдаль.

Ранее актёр покинул киноакадемию, а создание «Плохих парней 4» остановили на неопределённое время. 18 апреля состоится дисциплинарное слушание, в котором будет решаться голливудская судьба Смита.

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