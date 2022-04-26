«Доктора Стрэнджа 2» отменили в Саудовской Аравии из-за сцены на 12 секунд

Чиновник из Саудовской Аравии Наваф аль-Сабхан отверг информацию о запрете продолжения «Доктора Стрэнджа». По его словам, в стране хотят добиться удаления сцены на 12 секунд, в которой появляются ЛГБТ-темы.

Наваф аль-Сабхан рассказал, что в сцене, которую хотят вырезать в Саудовской Аравии, героиня-лесбиянка Америка Чавес обращается к своим двум матерям. Судя по заявлению чиновка, момент требуют удалить именно из-за родителей девушки, а не её ориентации.

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Также аль-Сабхан отверг предположение, что фильм отменили в Саудовской Аравии. В стране отправили правки дистрибьютору, который передал их Disney. Последняя отказывается удалять сцену.

Фильм никогда не будет запрещён. Для этого нет никаких причин. Это простая правка. До сих пор они отказывались, но мы не закрыли дверь и всё ещё пытаемся.

Ранее The Hollywood Reporter сообщило, что премьеру «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» отменили в странах Персидского залива, кроме Объединённых Арабских Эмиратов.

Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая. В России фильм не покажут из-за ухода Disney с рынка страны.

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