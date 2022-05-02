Авторы Diablo Immortal всё ещё не определились со сменой класса

Директор Diablo Immortal Вьятт Ченг пообщался с фанатами через Discord и раскрыл некоторые подробности предстоящей игры. Разработчик рассказал об особенностях смены класса и развитии мобильного экшена.

Большое количество контента в Diablo Immortal можно будет пройти в одиночку, но для некоторых заданий предстоит искать группу. К релизу экшена авторы изменят поручения, которые станет легче выполнять без друзей.

Авторы пока не определились, как часто можно будет менять класс. К выходу Diablo Immortal выберут между одним разом в неделю или в месяц. Как создатели отметили ранее, легендарные предметы на каждую специализацию предстоит выбивать заново.

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На каждом сервере дадут создать не более пяти персонажей. Позже появится информации о разделении игроков по регионам.

В планах у разработчиков находятся новые легендарные предметы, а также классы и умения. Изначально авторы сосредоточатся на мобильной версии Diablo Immortal, а ПК-версии уделят меньше внимания. Не планируют в ближайшее время вводить и функцию масштабирования отдельных частей интерфейса.

Diablo Immortal выйдет на iOS и Android 2 июня. В этот же день начнётся открытое тестировние на ПК. Недавно Blizzard раскрыла системные требования экшена.

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