Авторы Diablo Immortal всё ещё не определились со сменой класса

Директор Diablo Immortal Вьятт Ченг пообщался с фанатами через Discord и раскрыл некоторые подробности предстоящей игры. Разработчик рассказал об особенностях смены класса и развитии мобильного экшена.
Большое количество контента в Diablo Immortal можно будет пройти в одиночку, но для некоторых заданий предстоит искать группу. К релизу экшена авторы изменят поручения, которые станет легче выполнять без друзей.
Авторы пока не определились, как часто можно будет менять класс. К выходу Diablo Immortal выберут между одним разом в неделю или в месяц. Как создатели отметили ранее, легендарные предметы на каждую специализацию предстоит выбивать заново.
На каждом сервере дадут создать не более пяти персонажей. Позже появится информации о разделении игроков по регионам.
В планах у разработчиков находятся новые легендарные предметы, а также классы и умения. Изначально авторы сосредоточатся на мобильной версии Diablo Immortal, а ПК-версии уделят меньше внимания. Не планируют в ближайшее время вводить и функцию масштабирования отдельных частей интерфейса.
Diablo Immortal выйдет на iOS и Android 2 июня. В этот же день начнётся открытое тестировние на ПК. Недавно Blizzard раскрыла системные требования экшена.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:46
-
20:05
-
19:55
-
19:17
-
18:38
-
18:03
-
17:30
-
17:04
-
16:36
-
15:40
-
15:12
-
14:29
-
13:54
-
13:26
-
12:55
-
12:30
-
11:55
-
11:21
-
11:01
-
10:44
-
10:10
- 1 мая 2022
-
18:56
-
18:24
-
17:35
-
16:14
-
15:18
-
14:43
-
13:51
-
13:11
-
12:27
- 30 апреля 2022
-
18:57
-
17:49
-
16:33