На свежем кадре «Тора 4» Джейн Фостер встретилась с Тором

Издание Empire опубликовало фрагмент интервью с режиссёром «Тора: Любовь и гром» Тайкой Вайтити, который рассказал об отношениях Тора и Джейн Фостер. Вместе с этим авторы показали новое фото героев.

Рассказывая о встрече персонажей спустя много лет, Вайтити назвал Фостер настоящим «выносом мозга» для Тора. У девушки была своя жизнь, после чего она вернулась в той же броне, что и Бог грома.

Фото: Empire

Впервые Фостер с Мьёльниром в руках показали в комиксе The Mighty Thor в 2015 году. До начала работы над историей «Тора: Любовь и гром» Вайтити не знал, что эту сюжетную линию будут использовать, а идея пришла уже в процессе.

Ты же не хочешь, чтобы Натали вернулась и сыграла ту же героиню с научным оборудованием, пока Тор летает вокруг. Это скучно. Ты хочешь, чтобы она была частью приключения.

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Также режиссёр отметил, что Портман любит дурачиться и обладает отличным чувством юмора, что мало использовали в предыдущих фильмах. В «Торе: Любовь и гром» шуток с героиней стало больше.

Премьера «Тора: Любовь и гром» состоится 6 июля. Выход фильма в России остаётся под вопросом из-за ухода кинокомпаний с рынка страны.

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