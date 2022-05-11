Элизабет Олсен о критике фильмов Marvel: я не говорю, что мы снимаем независимый артхаус

За последние годы режиссёры культовых американских фильмов вроде Фрэнсиса Форда Копполы очень критично высказываются о фильмах Marvel. Постановщики сравнивают картины студии с аттракционами, имеющими мало общего с авторским кино.
В интервью The Independent исполнительница роли Алой ведьмы Элизабет Олсон заявила, что понимает негатив культовых режиссёров к фильмам Marvel. Однако ей не нравится то, что эти слова также принижают работу сотен людей, трудящихся не покладая рук над фильмами студии.
Я не говорю, что мы снимаем независимый артхаус, но мне кажется, что это принижает труд нашей съёмочной команды — и меня это раздражает. С нами работают невероятные художники по декорациям, по костюмам и кинооператоры. Подобная критика преуменьшает вклад всех этих людей, которые работают и над этими фильмами, а также над картинами, которые берут множество наград.
С актёрской точки зрения, конечно, я понимаю, что здесь мы играем иначе. Но нельзя списывать фильмы Marvel со счетов — это неуважение к сотням очень талантливых людей, работавших над фильмом. И вот это меня немножко злит.
Сиквел «Доктора Стрэнджа» стартовал в начале мая и уже приближается к миллиардным сборам. При этом фанаты оценили картину ниже многих фильмов Marvel.
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