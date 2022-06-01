Иск против Activision Blizzard из-за самоубийства сотрудницы отозвала семья девушки

Родители бывшей сотрудницы Activision Blizzard, которые подали в суд на компанию из-за самоубийства дочери, отозвали иск.
Издание Axios сообщило, что родители девушки написали заявление об отмене иска в начале мая. При этом повторно подать в суд на Activision Blizzard они не смогут. Ни родственники сотрудницы, ни представители компании не сообщили, в чём причина.
Семья девушки, которая покончила с собой, подала в суд на Activision Blizzard в начале этого года. Утверждалось, что сотрудницу довели до такого состояния домогательства руководителя и рассылка фотографий её интимной зоны.
Также сообщалось, что руководитель врал о связи с девушкой и пытался скрыть доказательства. При этом делу препятствовала сама Activision Blizzard, уничтожая гаджеты сотрудников.
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