Иск против Activision Blizzard из-за самоубийства сотрудницы отозвала семья девушки

Родители бывшей сотрудницы Activision Blizzard, которые подали в суд на компанию из-за самоубийства дочери, отозвали иск.

Издание Axios сообщило, что родители девушки написали заявление об отмене иска в начале мая. При этом повторно подать в суд на Activision Blizzard они не смогут. Ни родственники сотрудницы, ни представители компании не сообщили, в чём причина.

Новость по теме Нью-Йорк подал в суд на Activison Blizzard из-за Бобби Котика

Семья девушки, которая покончила с собой, подала в суд на Activision Blizzard в начале этого года. Утверждалось, что сотрудницу довели до такого состояния домогательства руководителя и рассылка фотографий её интимной зоны.

Также сообщалось, что руководитель врал о связи с девушкой и пытался скрыть доказательства. При этом делу препятствовала сама Activision Blizzard, уничтожая гаджеты сотрудников.

Новость по теме Activision Blizzard реально угрожала сотрудникам. Совет по труду готовит жалобу

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!