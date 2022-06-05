Истории боссов в Elden Ring раскрываются через музыку

Во время битв с боссами Elden Ring начинает играть эпическая музыка, которая не только добавляет ощущение величия врагам, но и рассказывает их историю. Об этом стало известно благодаря блогеру Даниэлю Олмосу, который перевёл текст песен с латинского на английский.
Олмос взялся за треки битв с боссами Elden Ring и перевёл темы Апостола божественной кожи, Мога, Радана и Годрика. Например, в треке последнего речь идёт о неуверенном в себе коротышке, который убеждает себя в своей силе, но голоса в голове называют его слабым и трусливым. Перевод на английском можно прочитать в субтитрах к видео.
Недавно моддер создал для Elden Ring полноценный режим выживания. В нём есть жажда и голод, рецепты с ингредиентами и крафт оружия.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Хидетака Миядзаки, директор экшена, на днях рассказал о своём любимом боссе.
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