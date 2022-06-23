Производитель сетевого оборудования Cisco уходит из России
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Американский транснациональный производитель сетевого оборудования Cisco объявил об уходе из России. Организация приостановила свою деятельность в нашей стране ещё в начале марта, однако 23 июня приняла решение о полном уходе из РФ и Беларуси.
Мы приняли решение о свёртывании бизнеса в России и Беларуси. Мы сосредоточены на том, чтобы к пострадавшим сотрудникам отнеслись с уважением и чтобы они получили нашу поддержку во время этого перехода.
Компания отметила, что уже связывается с клиентами, партнёрами и поставщиками в России и Беларуси для решения финансовых вопросов, включая возврат средств за услуги и различные соглашения об использовании программного обеспечения.
Ранее об уходе из России заявили многие другие компании, включая Microsoft, Nokia и Siemens.
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