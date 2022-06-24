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Мы погрузились в японскую мистику видеоигр — рассказываем о мифах и легендах Японии

Мы погрузились в японскую мистику видеоигр — рассказываем о мифах и легендах Японии
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Мы выпустили уже пятый выпуск «Процента правды» — передачи, где мы обсуждаем различные явления в играх, кино и технологиях вместе с экспертами. В этот раз вместе японоведом Алиной Вах разбираем, насколько достоверно показана японская мистика в видеоиграх.

Япония — страна восходящего солнца, многовековых мифов и летающих котиков с двумя хвостами. Врата Тории, добрые и злые ёкаи, магические амулеты и обереги. Мы расскажем о страшных призраках, воодушевляющих легендах, страхах современных японцев и даже татуировках якудзы.

Из видео вы узнаете

  • Как появились японские мифы.
  • Что не так с котами в Японии.
  • Зачем нужны катасиро и офуда.
  • Как развивались городские легенды.
  • И многое, многое другое.

Ранее мы обсуждали:

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