Мы погрузились в японскую мистику видеоигр — рассказываем о мифах и легендах Японии
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Мы выпустили уже пятый выпуск «Процента правды» — передачи, где мы обсуждаем различные явления в играх, кино и технологиях вместе с экспертами. В этот раз вместе японоведом Алиной Вах разбираем, насколько достоверно показана японская мистика в видеоиграх.
Япония — страна восходящего солнца, многовековых мифов и летающих котиков с двумя хвостами. Врата Тории, добрые и злые ёкаи, магические амулеты и обереги. Мы расскажем о страшных призраках, воодушевляющих легендах, страхах современных японцев и даже татуировках якудзы.
Из видео вы узнаете
- Как появились японские мифы.
- Что не так с котами в Японии.
- Зачем нужны катасиро и офуда.
- Как развивались городские легенды.
- И многое, многое другое.
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