Мы погрузились в японскую мистику видеоигр — рассказываем о мифах и легендах Японии

Мы выпустили уже пятый выпуск «Процента правды» — передачи, где мы обсуждаем различные явления в играх, кино и технологиях вместе с экспертами. В этот раз вместе японоведом Алиной Вах разбираем, насколько достоверно показана японская мистика в видеоиграх.

Япония — страна восходящего солнца, многовековых мифов и летающих котиков с двумя хвостами. Врата Тории, добрые и злые ёкаи, магические амулеты и обереги. Мы расскажем о страшных призраках, воодушевляющих легендах, страхах современных японцев и даже татуировках якудзы.

Из видео вы узнаете

Как появились японские мифы.

Что не так с котами в Японии.

Зачем нужны катасиро и офуда.

Как развивались городские легенды.

И многое, многое другое.

Ранее мы обсуждали: