«Мой разум взорван». Фанаты «Пацанов» в восторге от нового эпизода шоу

На днях вышла шестая серия третьего сезона «Пацанов», которую фанаты сериала встретили с восторгом. По отзывам зрителей, эпизод получился лучшим у всего шоу.

Шестая серия третьего сезона под названием Herogasm получила в сервисе iMDb 9,8 балла из 10, а оценку поставили более 14 тыс. пользователей. При этом больше 12 тыс. человек максимально оценили эпизод.

По мнению фанатов, это лучший эпизод «Пацанов». В отзывах отмечают большую насыщенность и эмоциональность серии, а связь событий и персонажей некоторым «взорвала мозг».

Это лучший эпизод сериала не из-за наготы и откровенных моментов, а из-за того, насколько удивительной, насыщенной и эмоциональной была эта серия.

Конечно, здесь много экшена, но серия не была бы настолько хороша, если бы не связь с предыдущими событиями.

Herogasm, без сомнения, лучший эпизод всего сериала. Чертовски хорошо. В нём было всё. Мой разум буквально ВЗОРВАН.

Для сравнения, лучшим эпизодом до этого на iMDb была последняя серия второго сезона с оценкой 9,4 на основе 14 тыс. голосов. На третьем месте — четвёртый эпизод третьего сезона с результатом 9,1 балла. Его оценили почти 6,5 тыс. человек.

Седьмая серия третьего сезона «Пацанов» выйдет 1 июля, а последняя — 8 июля. Шоу уже продлили на четвёртый сезон.

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